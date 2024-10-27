Оккупанты РФ расстреляли гражданских в Селидово — начато расследование

В городе Селидово Донецкой области российские оккупанты расстреляли местных жителей. В настоящее время прокуратура начала расследование.
Главные тезисы
- Оккупанты РФ нанесли удар по мирным жителям в Селидово, ранивши одного человека в результате стрельбы из автоматического оружия.
- В результате произошедшего инцидента также пострадали две женщины, что вызвало возмущение в обществе.
- Проводятся расследование и розыскные действия для установления всех обстоятельств преступления и идентификации жертв оккупантов.
- Правоохранительные органы фиксируют казни российскими военными украинских военнопленных на поле боя, что подтверждается данными о 93 погибших за последний период.
В Селидово оккупанты расстреляли местных жителей
Как сообщает Офис Генпрокурора, 27 октября в нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что оккупанты убили мирных жителей в Селидово.
На место происшествия прибыли военные ВСУ, которые оттащили раненого с линии обстрела, оказали ему первую помощь и эвакуировали гражданских.
По предварительным данным, инцидент произошел 24 октября.
Кроме того, по данным СМИ, враг расстрелял в городе двух женщин. Также, как отмечают интернет-ресурсы, в районе практически не пострадавшего от активных боевых действий частного сектора находятся тела погибших гражданских.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Российские оккупанты казнили на поле боя 93 украинских воина
У правоохранителей есть данные о казни российскими военными на поле боя 93 украинских военнопленных. Об этом сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.
По его словам, 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в этом году. В то же время, тенденция начала появляться в ноябре прошлого года, когда «произошли изменения в отношении военнослужащих РФ к нашим военнопленным в худшую сторону», отметил руководитель "департамента войны".
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