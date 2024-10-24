Оккупанты РФ расстреляли 4 украинских военнопленных возле Селидового

Российские кафиры убили четырех военнослужащих Нацгвардии в районе Селидового Донецкой области. Перед казнью бойцов НГУ взяли в плен.

Российские военные снова убили украинских военнопленных

Как сообщили в Офисе генпрокурора, 6 октября четверо военных Национальной Гвардии Украины выполняли служебно-боевые задания на позициях в районе г. Селидово.

Около 13:00 оккупационные войска приступили к штурму укреплений, во время которого захватили наших защитников в плен. В дальнейшем представители ВС РФ записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео, говорится в сообщении. Поделиться

На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции.

В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Российские оккупанты целенаправленно и систематически казнят украинских военнопленных

Как отмечают аналитики ISW, по информации украинских официальных лиц 18 октября российские силы казнили двух безоружных военнопленных ВСУ вблизи населенного пункта Селидово Донецкой области. Военнопленные были расстреляны с близкого расстояния, имея связанные руки.

Также, 20 октября, российский военный корреспондент опубликовал видео и заявил, что российские войска используют хлорпикрин — химический агент, который повреждает легкие против украинских военных.

Госдепартамент США еще 1 мая подтвердил использование Россией хлорпикрина и других химических средств, нарушающих Конвенцию о химическом оружии, подписанную Россией.

Украинские официальные источники ранее также сообщали, что россияне все чаще используют гранаты, снаряженные хлорпикрином.

Аналитики ISW пришли к выводу, что такие систематические военные преступления свидетельствуют о низкой дисциплине российских войск и отсутствии наказаний для солдат за нарушение законов войны.