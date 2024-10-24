Российские кафиры убили четырех военнослужащих Нацгвардии в районе Селидового Донецкой области. Перед казнью бойцов НГУ взяли в плен.
Главные тезисы
- Российские оккупанты убили 4 украинских военнопленных возле Селидового, грубо нарушая Женевские конвенции и совершая тяжкие международные преступления.
- Аналитики отмечают систематические казни украинских военнопленных с близкого расстояния и использование химических средств, включая хлорпикрин, Россией в Донецкой области.
- Отсутствие наказания для российских военных за нарушения законов войны свидетельствует о низкой дисциплине и безнаказанности в рядах оккупационных сил.
- Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту убийства военнопленных, классифицируя деяние как умышленное убийство по статье 438 УК Украины.
- Систематические военные преступления России подтверждаются США и украинскими источниками, требуя привлечения российского персонала к ответственности за нарушения военных законов.
Российские военные снова убили украинских военнопленных
Как сообщили в Офисе генпрокурора, 6 октября четверо военных Национальной Гвардии Украины выполняли служебно-боевые задания на позициях в районе г. Селидово.
На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции.
В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих.
В Офисе генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Российские оккупанты целенаправленно и систематически казнят украинских военнопленных
Как отмечают аналитики ISW, по информации украинских официальных лиц 18 октября российские силы казнили двух безоружных военнопленных ВСУ вблизи населенного пункта Селидово Донецкой области. Военнопленные были расстреляны с близкого расстояния, имея связанные руки.
Также, 20 октября, российский военный корреспондент опубликовал видео и заявил, что российские войска используют хлорпикрин — химический агент, который повреждает легкие против украинских военных.
Госдепартамент США еще 1 мая подтвердил использование Россией хлорпикрина и других химических средств, нарушающих Конвенцию о химическом оружии, подписанную Россией.
Украинские официальные источники ранее также сообщали, что россияне все чаще используют гранаты, снаряженные хлорпикрином.
Аналитики ISW пришли к выводу, что такие систематические военные преступления свидетельствуют о низкой дисциплине российских войск и отсутствии наказаний для солдат за нарушение законов войны.
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