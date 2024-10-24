Окупанти РФ розстріляли 4 українських військовополонених біля Селидового

Російські окупанти вбили чотирьох військовослужбовців Нацгвардії у районі Селидового на Донеччині. Перед стратою бійців НГУ взяли в полон.

Російські військові знову вбили українських військовополонених

Як повідомили в Офісі генпрокурора, 6 жовтня четверо військових Національної Гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі м. Селидове.

Близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон. У подальшому представники ЗС РФ записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео, — йдеться у повідомленні. Поширити

Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції.

У ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців.

В Офісі генпрокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські окупанти цілеспрямовано та систематично страчують українських військовополонених

Як зазначають аналітики ISW, за інформацією українських офіційних осіб 18 жовтня російські сили стратили двох беззбройних військовополонених ЗСУ поблизу населеного пункту Селидове на Донеччині. Військовополонені були розстріляні з близької відстані, маючи зв'язані руки.

Також, 20 жовтня, російський військовий кореспондент опублікував відео та заявив, що російські війська використовують хлорпікрин — хімічний агент, який пошкоджує легені — проти українських військових.

Держдепартамент США ще 1 травня підтвердив використання Росією хлорпікрину та інших хімічних засобів, що порушує Конвенцію про хімічну зброю, підписану Росією.

Українські офіційні джерела раніше також повідомляли, що росіяни дедалі частіше використовують гранати, споряджені хлорпікрином.

Аналітики ISW дійшли висновку, що такі систематичні військові злочини свідчать про низьку дисципліну російських військ та відсутність покарань для солдатів за порушення законів війни.