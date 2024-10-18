Окупанти РФ розстріляли пораненого українського військовополоненого під Бахмутом

На Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, ймовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.
Головні тези:
- Російські окупанти розстріляли пораненого українського військовополоненого під Бахмутом, порушуючи міжнародні норми та Женевські конвенції.
- Українські правоохоронці почали розслідування цього тяжкого військового злочину, який кваліфікується як умисне вбивство.
- Понад 100 випадків страти українських військовополонених російськими військовими свідчать про беззаконня та порушення прав людини Росією.
- Міжнародні організації та спільнота повинні відреагувати на ці страшні події та вимагати відповідальності винних.
- За уповноваженими та правозахисниками актуальною залишається проблема безкарності та нестача реакції з боку Росії на порушення військових норм та міжнародних стандартів.
Окупанти розстріляли ще одного українського військовополоненого
За оперативними даними, виконуючи бойове завдання в Бахмутському районі Донецької області, український військовий, імовірно, дістав поранення. Через деякий час російські загарбники захопили будівлю, де він перебував, а самого бійця взяли в полон.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Беззбройного захисника, який лежав на землі, військові РФ розстріляли.
Попередньо встановлено, що сталося все близько 10:00 6 вересня, поблизу «Фенольного заводу» на території селища Нью-Йорк.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Росія розстріляла понад 100 українських військовополонених
Україні відомо вже про понад сотню випадків страти російськими військовими бійців Сил оборони, які здавалися в полон.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Як зауважив омбудсмен, убивство українських захисників під час потрапляння їх у полон є свідомою політикою Росії, однак міжнародні організації заплющують на це очі.
Уповноважений ВР наголосив, що не бачить ні публічної, ні юридичної реакції на ці події — ордерів на арешт для воєнних злочинців досі немає. Українські ж правоохоронні органи, за його словами, роблять зі свого боку все можливе для фіксації таких злочинів.
Матеріали про факти страт Лубінець офіційно передав до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової.
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