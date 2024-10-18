Окупанти РФ розстріляли пораненого українського військовополоненого під Бахмутом

На Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, ймовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Окупанти розстріляли ще одного українського військовополоненого

За оперативними даними, виконуючи бойове завдання в Бахмутському районі Донецької області, український військовий, імовірно, дістав поранення. Через деякий час російські загарбники захопили будівлю, де він перебував, а самого бійця взяли в полон.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Беззбройного захисника, який лежав на землі, військові РФ розстріляли.

Попередньо встановлено, що сталося все близько 10:00 6 вересня, поблизу «Фенольного заводу» на території селища Нью-Йорк.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

В ОГП наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Поширити

Росія розстріляла понад 100 українських військовополонених

Україні відомо вже про понад сотню випадків страти російськими військовими бійців Сил оборони, які здавалися в полон.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зауважив омбудсмен, убивство українських захисників під час потрапляння їх у полон є свідомою політикою Росії, однак міжнародні організації заплющують на це очі.

Уповноважений ВР наголосив, що не бачить ні публічної, ні юридичної реакції на ці події — ордерів на арешт для воєнних злочинців досі немає. Українські ж правоохоронні органи, за його словами, роблять зі свого боку все можливе для фіксації таких злочинів.

Матеріали про факти страт Лубінець офіційно передав до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової.