Оккупанты РФ расстреляли раненого украинского военнопленного под Бахмутом

На Бахмутском направлении российские захватчики расстреляли, вероятно, попавшего к ним в плен раненого военнослужащего Вооруженных сил Украины, правоохранители начали расследование.

Оккупанты расстреляли еще одного украинского военнопленного

По оперативным данным, выполняя боевое задание в Бахмутском районе Донецкой области, украинский военный, вероятно, получил ранения. Спустя время русские захватчики захватили здание, где он находился, а самого бойца взяли в плен.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Безоружный защитник, лежавший на земле, военные РФ расстреляны.

Предварительно установлено, что произошло все около 10:00 6 сентября, вблизи "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, — ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В ОГП отмечают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Поделиться

Россия расстреляла более 100 украинских военнопленных

Украине известно уже о более сотне случаев казни казавшихся в плен российскими военными бойцов Сил обороны.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как отметил омбудсмен, убийство украинских защитников при попадании их в плен является сознательной политикой России, однако международные организации закрывают на это глаза.

Уполномоченный ВР подчеркнул, что не видит ни публичной, ни юридической реакции на эти события — ордеров на арест для военных преступников до сих пор нет. Украинские правоохранительные органы, по его словам, делают со своей стороны все возможное для фиксации таких преступлений.

Материалы о фактах казней Лубинец официально передал уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.