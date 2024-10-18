Оккупанты РФ расстреляли раненого украинского военнопленного под Бахмутом
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ расстреляли раненого украинского военнопленного под Бахмутом

Офис Генерального прокурора
ВСУ
Читати українською

На Бахмутском направлении российские захватчики расстреляли, вероятно, попавшего к ним в плен раненого военнослужащего Вооруженных сил Украины, правоохранители начали расследование.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты расстреляли раненого украинского военнопленного, нарушив международные нормы и Женевские конвенции.
  • Украинские правоохранители начали расследование тяжкого военного преступления, квалифицирующегося как умышленное убийство.
  • Более 100 случаев казни украинских военнопленных российскими военными свидетельствуют о беспределе и нарушении прав человека Россией.
  • Международные организации и сообщество должны требовать ответственности виновных за убийство украинских защитников.
  • Украинские правоохранительные органы делают все возможное для фиксации преступлений, но не видят должной реакции со стороны России.

Оккупанты расстреляли еще одного украинского военнопленного

По оперативным данным, выполняя боевое задание в Бахмутском районе Донецкой области, украинский военный, вероятно, получил ранения. Спустя время русские захватчики захватили здание, где он находился, а самого бойца взяли в плен.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Безоружный защитник, лежавший на земле, военные РФ расстреляны.

Предварительно установлено, что произошло все около 10:00 6 сентября, вблизи "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, — ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В ОГП отмечают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Россия расстреляла более 100 украинских военнопленных

Украине известно уже о более сотне случаев казни казавшихся в плен российскими военными бойцов Сил обороны.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как отметил омбудсмен, убийство украинских защитников при попадании их в плен является сознательной политикой России, однако международные организации закрывают на это глаза.

Уполномоченный ВР подчеркнул, что не видит ни публичной, ни юридической реакции на эти события — ордеров на арест для военных преступников до сих пор нет. Украинские правоохранительные органы, по его словам, делают со своей стороны все возможное для фиксации таких преступлений.

Материалы о фактах казней Лубинец официально передал уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Понятно, что реакции России на нарушение Женевских конвенций нельзя ожидать, но моя задача — фиксировать эти факты. Мы делаем все, чтобы международное сообщество об этом узнавало.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почти все украинские военнопленные подвергаются пыткам со стороны оккупантов — Генпрокурор
военнопленные
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские военнопленные в РФ. Координационный штаб установил почти 200 мест нахождения пленников
Украинские военнопленные в РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Казнь солдатами РФ украинского военнопленного. Украина начала расследование
Офис Генерального прокурора
Казнь солдатами РФ украинского военнопленного. Украина начала расследование

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?