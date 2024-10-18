Оккупанты РФ расстреляли раненого украинского военнопленного под Бахмутом

На Бахмутском направлении российские захватчики расстреляли, вероятно, попавшего к ним в плен раненого военнослужащего Вооруженных сил Украины, правоохранители начали расследование.
Главные тезисы
- Российские оккупанты расстреляли раненого украинского военнопленного, нарушив международные нормы и Женевские конвенции.
- Украинские правоохранители начали расследование тяжкого военного преступления, квалифицирующегося как умышленное убийство.
- Более 100 случаев казни украинских военнопленных российскими военными свидетельствуют о беспределе и нарушении прав человека Россией.
- Международные организации и сообщество должны требовать ответственности виновных за убийство украинских защитников.
- Украинские правоохранительные органы делают все возможное для фиксации преступлений, но не видят должной реакции со стороны России.
Оккупанты расстреляли еще одного украинского военнопленного
По оперативным данным, выполняя боевое задание в Бахмутском районе Донецкой области, украинский военный, вероятно, получил ранения. Спустя время русские захватчики захватили здание, где он находился, а самого бойца взяли в плен.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Безоружный защитник, лежавший на земле, военные РФ расстреляны.
Предварительно установлено, что произошло все около 10:00 6 сентября, вблизи "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, — ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Россия расстреляла более 100 украинских военнопленных
Украине известно уже о более сотне случаев казни казавшихся в плен российскими военными бойцов Сил обороны.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Как отметил омбудсмен, убийство украинских защитников при попадании их в плен является сознательной политикой России, однако международные организации закрывают на это глаза.
Уполномоченный ВР подчеркнул, что не видит ни публичной, ни юридической реакции на эти события — ордеров на арест для военных преступников до сих пор нет. Украинские правоохранительные органы, по его словам, делают со своей стороны все возможное для фиксации таких преступлений.
Материалы о фактах казней Лубинец официально передал уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
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