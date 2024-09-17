Казнь солдатами РФ украинского военнопленного. Украина начала расследование

Правоохранители начали расследование по факту казни мечом украинского военнослужащего оккупантами российской армии.
Главные тезисы
- Украинские правоохранители начали расследование казни украинского военнопленного мечом совершенной российскими оккупантами.
- Согласно сообщениям Telegram-каналов, военное преступление было совершено в городе Новогродовка.
- Генеральный прокурор Украины заявил о необходимости найти и наказать всех причастных к этому преступлению.
- Уполномоченный по правам человека сообщил, что казнь военнопленного является грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Офис генпрокурора начал неотложные следственные и розыскные действия
Как отмечается, Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Согласно сообщениям Telegram-каналов, которые опубликовали информацию о казни украинского защитника, военное преступление было совершено в городе Новогродовка.
На обнародованных фотографиях на одной из рук погибшего военного была липкая лента. В частности, на нем отсутствовала военная экипировка.
Проводятся следственные и розыскные действия, а также исследуются обстоятельства преступления для установления причастных и виновных лиц.
Солдаты РФ казнили мечом безоружного украинского военнопленного
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередном преступлении российской армии. оккупанты показательно казнили безоружного украинского военнопленного.
Дмитрий Лубнец отметил, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными
17 сентября в соцсетях появилось фото казненного украинского воина. Бойца потеряли мечом, на котором написано "За Курск". На руке воина виден серый скотч, вероятно его руки перед казнью были связаны.
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