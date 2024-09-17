Страта солдатами РФ українського військовополоненого. Україна розпочала розслідування

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом страти мечем українського військовослужбовця окупантами російської армії.
Головні тези:
- Українські правоохоронці розпочали розслідування страти українського військовополоненого мечем російськими окупантами.
- Злочинний режим показово демонструє надзвірячу жорстокість та цинізм, порушуючи закони війни та цивілізовані цінності.
- Генеральний прокурор вимагає покарання причетних до цього воєнного злочину та закликає світ рішуче реагувати на звірства окупантів.
- Уповноважений з прав людини акцентує на грубих порушеннях Женевської конвенції про поводження з військовополоненими у відносинах з українськими воїнами.
Офіс генпрокурора розпочав невідкладні слідчі та розшукові дії
Як зазначається, Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Згідно з дописами Telegram-каналів, які опублікували інформацію про страту українського захисника, воєнний злочин було скоєно у місті Новогродівка.
На оприлюднених фотографіях на одній з рук загиблого військового була липка стрічка. Зокрема на ньому було відсутнє військове екіпірування.
Наразі проводяться слідчі та розшукові дії, а також досліджуються обставини злочину для встановлення причетних та винних осіб.
Солдати РФ стратили мечем беззбройного українського військовополоненого
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий злочин російської армії. Окупанти показово стратили беззбройного українського військовополоненого.
Дмитро Лубнець наголосив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими
17 вересня у соцмережах з’явилося фото страченого українського воїна. Бійця втратили мечем, на якому написано "За Курськ". На руці воїна видно сірий скотч, ймовірно, його руки перед стратою були зв’язані.
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