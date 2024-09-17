Страта солдатами РФ українського військовополоненого. Україна розпочала розслідування
Категорія
Україна
Дата публікації

Страта солдатами РФ українського військовополоненого. Україна розпочала розслідування

Офіс Генерального прокурора
Страта солдатами РФ українського військовополоненого. Україна розпочала розслідування

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом страти мечем українського військовослужбовця окупантами російської армії.

Головні тези:

  • Українські правоохоронці розпочали розслідування страти українського військовополоненого мечем російськими окупантами.
  • Злочинний режим показово демонструє надзвірячу жорстокість та цинізм, порушуючи закони війни та цивілізовані цінності.
  • Генеральний прокурор вимагає покарання причетних до цього воєнного злочину та закликає світ рішуче реагувати на звірства окупантів.
  • Уповноважений з прав людини акцентує на грубих порушеннях Женевської конвенції про поводження з військовополоненими у відносинах з українськими воїнами.

Офіс генпрокурора розпочав невідкладні слідчі та розшукові дії

Як зазначається, Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Згідно з дописами Telegram-каналів, які опублікували інформацію про страту українського захисника, воєнний злочин було скоєно у місті Новогродівка.

На оприлюднених фотографіях на одній з рук загиблого військового була липка стрічка. Зокрема на ньому було відсутнє військове екіпірування.

Злочинний режим продовжує цілеспрямовану політику зі знищення всього українського, демонструючи на увесь світ свою надзвірячу жорстокість та цинічно зневажаючи будь-які цінності та норми цивілізованого світу. Наша мета — знайти і покарати кожного, хто причетний до цих злочинів. Світ має бачити звірства окупантів і рішуче реагувати на кожен такий випадо", — заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Наразі проводяться слідчі та розшукові дії, а також досліджуються обставини злочину для встановлення причетних та винних осіб.

Солдати РФ стратили мечем беззбройного українського військовополоненого

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий злочин російської армії. Окупанти показово стратили беззбройного українського військовополоненого.

Дмитро Лубнець наголосив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими

Направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії, — повідомив Дмитро Лубінець.

17 вересня у соцмережах з’явилося фото страченого українського воїна. Бійця втратили мечем, на якому написано "За Курськ". На руці воїна видно сірий скотч, ймовірно, його руки перед стратою були зв’язані.

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