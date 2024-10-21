Російські окупанти розстріляли двох військовополонених українців поблизу Селидового
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти розстріляли двох військовополонених українців поблизу Селидового

Офіс Генерального прокурора
ЗСУ

Окупанти РФ біля Селидового Донецької області захопили у полон двох українських військових і розстріляли їх впритул з автоматів.

Головні тези:

  • Окупанти РФ захопили у полон та розстріляли двох українських військовополонених поблизу Селидового.
  • Розстріл військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.
  • Прокуратура розпочала досудове розслідування стосовно цього випадку, як порушення законів та звичаїв війни.

Окупанти розстріляли двох українців після того, як ті здалися в полон

18 жовтня 2024 року о 14:38 представники російської армії у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.

Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу.

Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

В ОГП наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Російські терористи розстріляли 9 українських військовополонених

Аналітики Deepstate з посиланням на джерела 1 ОТБр зазначають, що російські війська розстріляли дев'ятьох українських воїнів у Курській області.

За їхніми даними, це сталося 10 жовтня у районі населеного пункту Зелений Шлях. За попередніми даними, українські оператори дронів та суміжники "виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались".

Як зазначає DeepState, кількість боєкомплекту біла обмежена, тому українські бійці були змушені здатися.

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