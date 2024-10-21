Російські окупанти розстріляли двох військовополонених українців поблизу Селидового

Окупанти РФ біля Селидового Донецької області захопили у полон двох українських військових і розстріляли їх впритул з автоматів.
Головні тези:
- Окупанти РФ захопили у полон та розстріляли двох українських військовополонених поблизу Селидового.
- Розстріл військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.
- Прокуратура розпочала досудове розслідування стосовно цього випадку, як порушення законів та звичаїв війни.
Окупанти розстріляли двох українців після того, як ті здалися в полон
18 жовтня 2024 року о 14:38 представники російської армії у Покровському районі захопили у полон двох українських військовослужбовців.
Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу міста Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу.
Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї.
Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Російські терористи розстріляли 9 українських військовополонених
Аналітики Deepstate з посиланням на джерела 1 ОТБр зазначають, що російські війська розстріляли дев'ятьох українських воїнів у Курській області.
За їхніми даними, це сталося 10 жовтня у районі населеного пункту Зелений Шлях. За попередніми даними, українські оператори дронів та суміжники "виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались".
Як зазначає DeepState, кількість боєкомплекту біла обмежена, тому українські бійці були змушені здатися.
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