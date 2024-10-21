Российские оккупанты расстреляли двух военнопленных украинцев вблизи Селидово

Оккупанты РФ возле Селидового Донецкой области захватили в плен двух украинских военных и расстреляли их в упор из автоматов.

Оккупанты расстреляли двух украинцев после того, как те сдались в плен

18 октября 2024 в 14:38 представители российской армии в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.

Оккупанты, штурмовавшие лесопосадку вблизи города Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз.

Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия.

Прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В ОГП подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Поделиться

Российские террористы расстреляли 9 украинских военнопленных

Аналитики Deepstate со ссылкой на источники 1 ОТБр отмечают, что российские войска расстреляли девять украинских воинов в Курской области.

По их данным, это произошло 10 октября в районе населённого пункта Зеленый Путь. По предварительным данным, украинские операторы дронов и смежники "выходили на позиции с мнениями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались".

Как отмечает DeepState, количество боекомплекта белое ограничено, поэтому украинские бойцы были вынуждены сдаться.