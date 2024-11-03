Окупанти РФ зводять нові оборонні споруди біля Кримського мосту — супутникові фото

Російські окупанти продовжують зведення оборонних споруд у районі Кримського мосту, що підтверджують нові супутникові знімки. Зокрема там зʼявився новий міст та інші споруди.

Зʼявилися супутникові фото нових споруд біля Кримського мосту

Як повідомила моніторингова група "Кримського вітру", на знімках видно, що поблизу Керченського мосту триває будівництво оборонних споруд.

Уздовж північно-західної частини мосту, що веде до Кримського півострова, з'являється новий паралельний міст та інші укріплення, — відзначили аналітики. Поширити

Також будівельні роботи ведуться у південно-східній частині мосту поблизу Таманського півострова.

Російська сторона намагається захистити міст від атак морських дронів, безпілотників і ракет" — додають у "Кримському вітрі". Поширити

Україна суттєво послаблює військовий потенціал РФ в Криму

Як нагадує британська розвідка, 7 жовтня 2024 року українські сили завдали удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії. Раніше, у березні цього ж року, цей об'єкт уже був атакований безпілотниками.

Таким чином британська розвідка підтверджує, що українські атаки поступово підривають російські військові можливості в Криму.