Окупанти РФ зводять нові оборонні споруди біля Кримського мосту — супутникові фото

Російські окупанти продовжують зведення оборонних споруд у районі Кримського мосту, що підтверджують нові супутникові знімки. Зокрема там зʼявився новий міст та інші споруди.
Головні тези:
- Російські окупанти продовжують зведення оборонних споруд поруч з Кримським мостом, як підтверджують свіжі супутникові знімки.
- Українські атаки поступово підривають російські військові можливості в Криму, що підтверджує британська розвідка.
- На нових супутникових фото видно будівництво оборонних споруд біля Кримського мосту, в тому числі новий міст та інші укріплення.
- Російська сторона намагається захистити міст від атак морських дронів, безпілотників і ракет за допомогою нових споруд.
Зʼявилися супутникові фото нових споруд біля Кримського мосту
Як повідомила моніторингова група "Кримського вітру", на знімках видно, що поблизу Керченського мосту триває будівництво оборонних споруд.
Також будівельні роботи ведуться у південно-східній частині мосту поблизу Таманського півострова.
Україна суттєво послаблює військовий потенціал РФ в Криму
Як нагадує британська розвідка, 7 жовтня 2024 року українські сили завдали удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії. Раніше, у березні цього ж року, цей об'єкт уже був атакований безпілотниками.
Таким чином британська розвідка підтверджує, що українські атаки поступово підривають російські військові можливості в Криму.
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