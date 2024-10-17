Російські окупанти "заховали" Кримський міст у димову завісу. Що відбувається

Російські загарбники вдень 17 жовтня перекрили рух по Кримському мосту та заявили про роботу ППО у Криму. Вони також "заховали" Кримський міст у спеціальну димову завісу.
Головні тези:
- Російські окупанти затримали рух по Кримському мосту та оголосили ракетну небезпеку у регіоні.
- Кримський міст був закритий димовою завісою, викликаючи паніку серед місцевого населення.
- Підрив та попередні атаки на міст свідчать про напружену ситуацію у Криму.
Рух Кримським мостом перекрито: що відбувається
Близько 15.00 росіяни заявили про нібито ракетну небезпеку на півострові Крим. Зокрема там лунала сирена, а потім окупанти сказали про роботу ППО у Севастополі.
Також відомо, що через тривогу окупанти перекрили рух по Кримському мосту. Сам міст вони "заховали" у спеціальну димову завісу.
І похвалилися, нібито відбили першу хвилю ракет на Крим, хоча місцеві пабліки пишуть про вибухи у Джанкої.
А близько 16.00 росіяни заявили, що відбулася друга ракетна атака на Схід та Південь Криму.
Підрив Кримського мосту
8 жовтня 2022 року на Кримському мосту підірвали вантажівку, що спричинило вибух і пожежу. Путін назвав це "терактом" і створив урядову комісію.
Росія заявила про можливу причетність СБУ до підриву.
Зокрема нещодавно у мережі заявляли, що росіяни готуються до безпрецедентної атаки на Кримський міст. Тому у район Керчі зігнали додаткові системи протиповітряної оборони.
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