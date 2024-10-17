Российские оккупанты "спрятали" Крымский мост в дымовую завесу. Что происходит

Российские захватчики днем 17 октября перекрыли движение по Крымскому мосту и заявили о работе ПВО в Крыму. Они также "спрятали" Крымский мост в специальную дымовую завесу.

Движение по Крымскому мосту перекрыто: что происходит

Около 15:00 россияне заявили о якобы ракетной опасности на полуострове Крым. В частности, там звучала сирена, а потом оккупанты сказали о работе ПВО в Севастополе.

Также известно, что из-за тревоги оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту. Сам мост они "спрятали" в специальный дымовой занавес.

Традиционно россияне заявили о ракетной атаке по мосту — недалеко от него были слышны взрывы. Поделиться

И похвастались, будто отбили первую волну ракет на Крым, хотя местные паблики пишут о взрывах в Джанкое.

А около 16:00 россияне заявили, что произошла вторая ракетная атака на Восток и Юг Крыма.

Подрыв Крымского моста

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвали грузовик, что повлекло за собой взрыв и пожар. Путин назвал это "терактом" и создал правительственную комиссию.

Россия заявила о возможной причастности СБУ к подрыву

В июле 2023 года мост снова атаковали, разрушив два пролета, а глава СБУ Малыш подтвердил, что операцию выполнили с помощью дронов Sea Baby. Поделиться

В частности, недавно в сети заявляли, что россияне готовятся к беспрецедентной атаке на Крымский мост. Поэтому в район Керчи согнали дополнительные системы противовоздушной обороны.