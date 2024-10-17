Российские оккупанты "спрятали" Крымский мост в дымовую завесу. Что происходит

Российские захватчики днем 17 октября перекрыли движение по Крымскому мосту и заявили о работе ПВО в Крыму. Они также "спрятали" Крымский мост в специальную дымовую завесу.
Главные тезисы
- Российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту, запустив ракетную атаку и объявив ракетную опасность в регионе.
- Крымский мост был закрыт дымовой завесой, вызвав панику среди местного населения.
- Подрыв и предварительные атаки на мост свидетельствуют о напряженной ситуации в Крыму.
Движение по Крымскому мосту перекрыто: что происходит
Около 15:00 россияне заявили о якобы ракетной опасности на полуострове Крым. В частности, там звучала сирена, а потом оккупанты сказали о работе ПВО в Севастополе.
Также известно, что из-за тревоги оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту. Сам мост они "спрятали" в специальный дымовой занавес.
И похвастались, будто отбили первую волну ракет на Крым, хотя местные паблики пишут о взрывах в Джанкое.
А около 16:00 россияне заявили, что произошла вторая ракетная атака на Восток и Юг Крыма.
Подрыв Крымского моста
8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвали грузовик, что повлекло за собой взрыв и пожар. Путин назвал это "терактом" и создал правительственную комиссию.
Россия заявила о возможной причастности СБУ к подрыву
В частности, недавно в сети заявляли, что россияне готовятся к беспрецедентной атаке на Крымский мост. Поэтому в район Керчи согнали дополнительные системы противовоздушной обороны.
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