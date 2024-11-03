Оккупанты РФ возводят новые оборонные сооружения возле Крымского моста — спутниковые фото

Российские оккупанты продолжают возведение оборонных сооружений в районе Крымского моста, что подтверждают новые спутниковые снимки. В частности, там появился новый мост и другие сооружения.
Главные тезисы
- Российские оккупанты строят новые оборонительные сооружения возле Крымского моста для защиты от атак морских дронов, беспилотников и ракет.
- Украинские атаки, включая удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии, постепенно подрывают военные возможности РФ в Крыму, считает британская разведка.
- Анализ спутниковых снимков подтверждает строительство новых укреплений у Крымского моста, включая параллельный мост и другие сооружения в различных частях моста.
- По информации мониторинговой группы 'Крымского ветра', оборонительные сооружения также возводятся в юго-восточной части моста недалеко от Таманского полуострова.
- Украинские атаки в 2024 году целились в различные объекты, включая системы ПВО, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты и мост через Керченский пролив.
Появились спутниковые фото новых сооружений у Крымского моста
Как сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра", на снимках видно, что вблизи Керченского моста идет строительство оборонительных сооружений.
Также строительные работы ведутся в юго-восточной части моста вблизи Таманского полуострова.
Украина существенно ослабляет военный потенциал РФ в Крыму
Как напоминает британская разведка, 7 октября 2024 года украинские силы нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии. Ранее, в марте этого года, этот объект уже был атакован беспилотниками.
Таким образом, британская разведка подтверждает, что украинские атаки постепенно подрывают российские военные возможности в Крыму.
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