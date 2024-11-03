Оккупанты РФ возводят новые оборонные сооружения возле Крымского моста — спутниковые фото

Российские оккупанты продолжают возведение оборонных сооружений в районе Крымского моста, что подтверждают новые спутниковые снимки. В частности, там появился новый мост и другие сооружения.

Появились спутниковые фото новых сооружений у Крымского моста

Как сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра", на снимках видно, что вблизи Керченского моста идет строительство оборонительных сооружений.

Вдоль северо-западной части моста, ведущей к Крымскому полуострову, появляется новый параллельный мост и другие укрепления, отметили аналитики. Поделиться

Также строительные работы ведутся в юго-восточной части моста вблизи Таманского полуострова.

Российская сторона пытается оградить мост от атак морских дронов, беспилотников и ракет» — добавляют в «Крымском ветре». Поделиться

Украина существенно ослабляет военный потенциал РФ в Крыму

Как напоминает британская разведка, 7 октября 2024 года украинские силы нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии. Ранее, в марте этого года, этот объект уже был атакован беспилотниками.

Таким образом, британская разведка подтверждает, что украинские атаки постепенно подрывают российские военные возможности в Крыму.