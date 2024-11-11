Російські окупанти розстріляли цивільного чоловіка поблизу Селидового

Російські військові, ймовірно, вбили цивільного чоловіка після окупації села Новоолексіївка, яке знаходиться поблизу міста Селидове. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Головні тези:
- Окупанти розстріляли цивільного чоловіка біля Селидового після окупації села Новоолексіївка.
- Проводяться розшукові заходи для ідентифікації жертви цього воєнного злочину.
- Міжнародна спільнота вимагає негайної реакції, щоб зупинити подальше порушення Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного законодавства.
Окупанти вбили цивільного під Селидовим
11 листопада у одному з Telegram-каналів була оприлюднена інформація щодо вбивства цивільного, яке скоїли російські терористи у Покровському районі.
Згідно з даними медіа, злочин стався після окупації села Новоолексіївка, яке знаходиться поблизу міста Селидове. На оприлюднених фотографіях видно тіло чоловіка, яке знаходиться на дорозі неподалік від зруйнованих приватних будинків.
Лубінець відреагував на розстріл окупантами РФ українських військовополонених
Російські війська, ймовірно, розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених. Це сталося у Курській області РФ.
Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля. Натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.
Омбудсмен повідомив, що вже направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням втрутитися в ситуацію.
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