Російські окупанти розстріляли цивільного чоловіка поблизу Селидового
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські окупанти розстріляли цивільного чоловіка поблизу Селидового

Офіс Генерального прокурора
Розстріл

Російські військові, ймовірно, вбили цивільного чоловіка після окупації села Новоолексіївка, яке знаходиться поблизу міста Селидове. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Головні тези:

  • Окупанти розстріляли цивільного чоловіка біля Селидового після окупації села Новоолексіївка.
  • Проводяться розшукові заходи для ідентифікації жертви цього воєнного злочину.
  • Міжнародна спільнота вимагає негайної реакції, щоб зупинити подальше порушення Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного законодавства.

Окупанти вбили цивільного під Селидовим

11 листопада у одному з Telegram-каналів була оприлюднена інформація щодо вбивства цивільного, яке скоїли російські терористи у Покровському районі.

Згідно з даними медіа, злочин стався після окупації села Новоолексіївка, яке знаходиться поблизу міста Селидове. На оприлюднених фотографіях видно тіло чоловіка, яке знаходиться на дорозі неподалік від зруйнованих приватних будинків.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи для перевірки інформації, встановлення всіх обставин події та ідентифікації жертви окупантів.

Лубінець відреагував на розстріл окупантами РФ українських військовополонених

Російські війська, ймовірно, розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених. Це сталося у Курській області РФ.

Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля. Натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.

Омбудсмен повідомив, що вже направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням втрутитися в ситуацію.

Також він закликав міжнародну спільноту негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити російську агресію.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Солдати РФ розстріляли 6 полонених українських воїнів на Покровському напрямку
Офіс Генерального прокурора
солдати РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Лубінець відреагував на розстріл окупантами РФ беззбройного українського військового
Дмитро Лубінець
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Солдати РФ розстріляли двох українських військовополонених на Курщині
Дмитро Лубінець
Солдати РФ розстріляли двох українських військовополонених на Курщині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?