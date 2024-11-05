Солдати РФ розстріляли 6 полонених українських воїнів на Покровському напрямку

Протягом тижня російські загарбники захопили у полон та розстріляли шістьох українських захисників. Як повідомляє Офіс генерального прокурора, все це відбувалося на Покровському напрямку.

Росіяни продовжують страчувати українських військовополонених

Пресслужба ОГП вказує на те, що 23 жовтня 2024 року, під час наступу на м. Селидове, російські окупанти захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час вони розстріляли беззбройних військовополонених.

Окрім того, повідомляється, що вже 1 листопада, під час штурму укріплень Сил оборони України на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених солдати РФ вбили з автоматичної зброї.

Що важливо розуміти, ці дії російських загарбників є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України). Розслідування проводять слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях, — йдеться в заяві Офісу генерального прокурора. Поширити

Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Росіяни вбили мирних українців у Селидовому

27 жовтня у кількох Telegram-каналах була вперше опублікована інформація про те, що російські загарбники розстріляли цивільних у Селидовому.

На оприлюдненому відео видно, як представники військ агресора, ймовірно, обстріляли цивільний автомобіль з автоматичної зброї. В момент нападу в авто перебували двоє людей, одного з них було поранено, — повідомили в Офісі генпрокурора. Поширити

Після цього на місце події одразу прибули українські воїни, які відтягнули пораненого з лінії обстрілу, надали йому першу допомогу і евакуювали цивільних.

Згідно з останніми даними, інцидент стався 24 жовтня.