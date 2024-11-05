Солдати РФ розстріляли 6 полонених українських воїнів на Покровському напрямку

Протягом тижня російські загарбники захопили у полон та розстріляли шістьох українських захисників. Як повідомляє Офіс генерального прокурора, все це відбувалося на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Російські солдати вбивають не лише українських військовополонених, а й цивільних.
- Дії російських загарбників є порушенням міжнародного права.
- Офіс генерального прокурора уже розпочав досудове розслідування за фактом вбивства українських військовополонених.
Росіяни продовжують страчувати українських військовополонених
Пресслужба ОГП вказує на те, що 23 жовтня 2024 року, під час наступу на м. Селидове, російські окупанти захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час вони розстріляли беззбройних військовополонених.
Окрім того, повідомляється, що вже 1 листопада, під час штурму укріплень Сил оборони України на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених солдати РФ вбили з автоматичної зброї.
Що важливо розуміти, ці дії російських загарбників є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як міжнародний злочин.
Росіяни вбили мирних українців у Селидовому
27 жовтня у кількох Telegram-каналах була вперше опублікована інформація про те, що російські загарбники розстріляли цивільних у Селидовому.
Після цього на місце події одразу прибули українські воїни, які відтягнули пораненого з лінії обстрілу, надали йому першу допомогу і евакуювали цивільних.
Згідно з останніми даними, інцидент стався 24 жовтня.
Також нещодавно стало відомо, що окупанти розстріляли у місті двох жінок. Це сталося у районі приватного сектору, який фактично не постраждав від активних бойових дій. Саме там знайшли тіла загиблих цивільних.
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