Солдаты РФ расстреляли 6 пленных украинских воинов на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ расстреляли 6 пленных украинских воинов на Покровском направлении

Офис Генерального прокурора
Россияне продолжают казнить украинских военнопленных
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В течение недели российские захватчики захватили в плен и расстреляли шесть украинских защитников. Как сообщает Офис генерального прокурора, все это происходило на Покровском направлении.

Главные тезисы

  • Российские солдаты убивают не только украинских военнопленных, но и гражданских.
  • Действия российских захватчиков являются нарушением международного права.
  • Офис генерального прокурора уже начал досудебное расследование по факту убийства украинских военнопленных.

Россияне продолжают казнить украинских военнопленных

Пресс-служба ОГП указывает на то, что 23 октября 2024 года, во время наступления на Селидово, российские оккупанты захватили в плен трех украинских бойцов. Спустя время они расстреляли безоружных военнопленных.

Кроме того, сообщается, что уже 1 ноября, во время штурма укреплений Сил обороны Украины на том же Покровском направлении, еще трое военнопленных солдаты РФ убили из автоматического оружия.

Что важно понимать, эти действия российских захватчиков являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования по факту военных преступлений, повлекших гибель военнопленных (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Расследование проводят следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях, — сказано в заявлении Офиса генерального прокурора.

Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Россияне убили мирных украинцев в Селидово

27 октября в нескольких Telegram-каналах была впервые опубликована информация о том, что российские захватчики расстреляли гражданских в Селидово.

На обнародованном видео видно, как представители войск агрессора, вероятно, обстреляли гражданский автомобиль из автоматического оружия. В момент нападения в авто находились два человека, один из них был ранен, — сообщили в Офисе генпрокурора.

После этого на место происшествия сразу прибыли украинские воины, которые оттащили раненого с линии обстрела, оказали ему первую помощь и эвакуировали гражданских.

Согласно последним данным, инцидент произошел 24 октября.

Также недавно стало известно, что оккупанты расстреляли в городе двух женщин. Это произошло в районе частного сектора, фактически не пострадавшего от активных боевых действий. Там нашли тела погибших гражданских.

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