Солдаты РФ расстреляли 6 пленных украинских воинов на Покровском направлении

В течение недели российские захватчики захватили в плен и расстреляли шесть украинских защитников. Как сообщает Офис генерального прокурора, все это происходило на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Российские солдаты убивают не только украинских военнопленных, но и гражданских.
- Действия российских захватчиков являются нарушением международного права.
- Офис генерального прокурора уже начал досудебное расследование по факту убийства украинских военнопленных.
Россияне продолжают казнить украинских военнопленных
Пресс-служба ОГП указывает на то, что 23 октября 2024 года, во время наступления на Селидово, российские оккупанты захватили в плен трех украинских бойцов. Спустя время они расстреляли безоружных военнопленных.
Кроме того, сообщается, что уже 1 ноября, во время штурма укреплений Сил обороны Украины на том же Покровском направлении, еще трое военнопленных солдаты РФ убили из автоматического оружия.
Что важно понимать, эти действия российских захватчиков являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление.
Россияне убили мирных украинцев в Селидово
27 октября в нескольких Telegram-каналах была впервые опубликована информация о том, что российские захватчики расстреляли гражданских в Селидово.
После этого на место происшествия сразу прибыли украинские воины, которые оттащили раненого с линии обстрела, оказали ему первую помощь и эвакуировали гражданских.
Согласно последним данным, инцидент произошел 24 октября.
Также недавно стало известно, что оккупанты расстреляли в городе двух женщин. Это произошло в районе частного сектора, фактически не пострадавшего от активных боевых действий. Там нашли тела погибших гражданских.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-