Солдаты РФ расстреляли 6 пленных украинских воинов на Покровском направлении

В течение недели российские захватчики захватили в плен и расстреляли шесть украинских защитников. Как сообщает Офис генерального прокурора, все это происходило на Покровском направлении.

Россияне продолжают казнить украинских военнопленных

Пресс-служба ОГП указывает на то, что 23 октября 2024 года, во время наступления на Селидово, российские оккупанты захватили в плен трех украинских бойцов. Спустя время они расстреляли безоружных военнопленных.

Кроме того, сообщается, что уже 1 ноября, во время штурма укреплений Сил обороны Украины на том же Покровском направлении, еще трое военнопленных солдаты РФ убили из автоматического оружия.

Что важно понимать, эти действия российских захватчиков являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования по факту военных преступлений, повлекших гибель военнопленных (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Расследование проводят следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях, — сказано в заявлении Офиса генерального прокурора. Поделиться

Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Россияне убили мирных украинцев в Селидово

27 октября в нескольких Telegram-каналах была впервые опубликована информация о том, что российские захватчики расстреляли гражданских в Селидово.

На обнародованном видео видно, как представители войск агрессора, вероятно, обстреляли гражданский автомобиль из автоматического оружия. В момент нападения в авто находились два человека, один из них был ранен, — сообщили в Офисе генпрокурора. Поделиться

После этого на место происшествия сразу прибыли украинские воины, которые оттащили раненого с линии обстрела, оказали ему первую помощь и эвакуировали гражданских.

Согласно последним данным, инцидент произошел 24 октября.