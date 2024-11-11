Российские оккупанты расстреляли гражданского вблизи Селидового
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты расстреляли гражданского вблизи Селидового

Офис Генерального прокурора
Расстрел
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Российские военные, вероятно, убили гражданского мужчину после оккупации села Новоалексеевка, которое находится вблизи города Селидово. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Главные тезисы

  • Оккупанты расстреляли гражданского мужчину под Селидовым после оккупации села Новоалексеевка.
  • Международное сообщество требует остановить дальнейшие нарушения Женевской конвенции и международного гуманитарного законодательства после акта насилия со стороны российских военных.
  • Совершение военных преступлений со стороны РФ подтверждает необходимость строгих мер против российской агрессии и нарушений международного права.

Оккупанты убили гражданского под Селидовым

11 ноября в одном из Telegram-каналов была обнародована информация об убийстве гражданского, которое совершили российские террористы в Покровском районе.

Согласно данным медиа, преступление произошло после оккупации села Новоалексеевка, которое находится вблизи города Селидово. На обнародованных фотографиях видно тело мужчины, которое находится на дороге вблизи разрушенных частных домов.

Проводятся неотложные следственные действия и розыскные мероприятия для проверки информации, установления всех обстоятельств происшествия и идентификации жертвы оккупантов.

Лубинец отреагировал на расстрел оккупантами РФ украинских военнопленных

Российские войска, вероятно, расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных. Это произошло в Курской области РФ.

Военнопленные всегда должны быть защищены, в том числе от актов насилия. Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права.

Омбудсмен сообщил, что уже направил письма ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой вмешаться в ситуацию.

Также он призвал международное сообщество немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить российскую агрессию.

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