Лубинец отреагировал на расстрел оккупантами РФ безоружного украинского военного

Российские оккупанты убили раненого украинского воина

В сети появились кадры, как российские военные в упор расстреляли раненого украинского воина. Они запечатлели это на видео.

На эту страшную трагедию отреагировал и Омбудсман Дмитрий Лубинец, отметив обращение в Международный комитет Красного Креста и ООН.

У оккупантов нет предела цинизму и жестокости! Россияне расстреляли предположительно раненого безоружного украинского воина. Они зафиксировали это на видео, которое распространяется в сети. В этом случае направляю письмо в МККК и ООН. Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Если не реагировать на это — преступления будут повторяться. Безнаказанное зло всегда возвращается, — заметил Лубинец.

На обнародованных кадрах слышно, как через мгновение до расстрела россияне расспрашивали украинского бойца, откуда он и есть ли еще кто-нибудь из Сил обороны рядом. На это украинский защитник ответил, что он сам из Сумской области. В то же время, он заверил, что на этом участке фронта кроме него никого не было.

Россияне продолжают казнить украинских военнопленных

Пресс-служба ОГП указывает на то, что 23 октября 2024 года, во время наступления на Селидово, российские оккупанты захватили в плен трех украинских бойцов. Спустя время они расстреляли безоружных военнопленных.

Кроме того, сообщается, что уже 1 ноября, во время штурма укреплений Сил обороны Украины на том же Покровском направлении, еще трое военнопленных солдаты РФ убили из автоматического оружия.

Эти действия российских захватчиков являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление.