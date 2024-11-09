Лубинец отреагировал на расстрел оккупантами РФ безоружного украинского военного

Российские захватчики расстреляли, вероятно, раненого безоружного украинского воина. Видео очередной жуткой "казни", совершенной оккупантами, распространяют вражеские паблики. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Главные тезисы
- Лубинец осудил жестокий расстрел российскими оккупантами безоружного украинского военного.
- Реакция нарушения международного гуманитарного права включает обращение к международным организациям в поиске справедливости.
- Оккупанты продолжают казнить украинских военнопленных, нарушая Женевские конвенции и совершая международные преступления.
Российские оккупанты убили раненого украинского воина
В сети появились кадры, как российские военные в упор расстреляли раненого украинского воина. Они запечатлели это на видео.
На эту страшную трагедию отреагировал и Омбудсман Дмитрий Лубинец, отметив обращение в Международный комитет Красного Креста и ООН.
Если не реагировать на это — преступления будут повторяться. Безнаказанное зло всегда возвращается, — заметил Лубинец.
На обнародованных кадрах слышно, как через мгновение до расстрела россияне расспрашивали украинского бойца, откуда он и есть ли еще кто-нибудь из Сил обороны рядом. На это украинский защитник ответил, что он сам из Сумской области. В то же время, он заверил, что на этом участке фронта кроме него никого не было.
Россияне продолжают казнить украинских военнопленных
Пресс-служба ОГП указывает на то, что 23 октября 2024 года, во время наступления на Селидово, российские оккупанты захватили в плен трех украинских бойцов. Спустя время они расстреляли безоружных военнопленных.
Кроме того, сообщается, что уже 1 ноября, во время штурма укреплений Сил обороны Украины на том же Покровском направлении, еще трое военнопленных солдаты РФ убили из автоматического оружия.
Эти действия российских захватчиков являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-