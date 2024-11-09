Лубінець відреагував на розстріл окупантами РФ беззбройного українського військового

Російські загарбники розстріляли, ймовірно, пораненого беззбройного українського воїна. Відео чергової моторошної "страти", вчиненої окупантами, поширюють ворожі пабліки. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Російські окупанти вбили пораненого українського воїна

У мережі з'явилися кадри, як російські військові впритул розстріляли пораненого українського воїна. Вони зафіксували це на відео.

На цю страшну трагедію відреагував й Омбудсман Дмитро Лубінець, зазначивши про звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.

В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли ймовірно пораненого беззбройного українського воїна. Вони зафіксували це на відео, яке шириться у мережі. Щодо цього випадку направляю лист до МКЧХ та ООН. Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війни. Дмитро Лубінець Омбудсман України

Якщо не реагувати на це — злочини будуть повторюватися. Непокаране зло завжди повертається, — зауважив Лубінець.

На оприлюднених кадрах чути, як за мить до розстрілу росіяни розпитували українського бійця, звідки він та чи є ще хтось з Сил оборони поруч. На це український захисник відповів, що сам він із Сумської області. Водночас він запевнив, що на цій ділянці фронту крім нього нікого не було.

Росіяни продовжують страчувати українських військовополонених

Пресслужба ОГП вказує на те, що 23 жовтня 2024 року, під час наступу на м. Селидове, російські окупанти захопили у полон трьох українських бійців. Через деякий час вони розстріляли беззбройних військовополонених.

Окрім того, повідомляється, що вже 1 листопада, під час штурму укріплень Сил оборони України на тому ж Покровському напрямку, ще трьох військовополонених солдати РФ вбили з автоматичної зброї.

Ці дії російських загарбників є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як міжнародний злочин.