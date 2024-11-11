Солдаты РФ расстреляли двух украинских военнопленных в Курщине

Российские войска, вероятно, расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных. Это произошло в Курской области РФ.

Лубинец отреагировал на информацию об очередном расстреле оккупантами РФ украинских военнопленных

Военнопленные всегда должны быть защищены, в том числе от актов насилия. Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права. Дмитрий Лубинец Украинский омбудсман

Омбудсмен сообщил, что уже направил письма ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой вмешаться в ситуацию.

Также он призвал международное сообщество немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить российскую агрессию.

Сколько еще жизней должно быть потеряно, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь, — заявил омбудсмен. Поделиться

Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных

Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.

По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.

Больше преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.