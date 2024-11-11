Солдаты РФ расстреляли двух украинских военнопленных в Курщине

Российские войска, вероятно, расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных. Это произошло в Курской области РФ.
Главные тезисы
- Российские военные, вероятно, расстреляли двух безоружных украинских военнопленных в Курщине.
- Украинский омбудсмен обратился в международные организации требовать реагировать на преступления российских военных в отношении украинских защитников.
- За год российские войска убили более 120 украинских военнопленных, причины и организаторы преступлений анализируются офисом генерального прокурора.
- Дмитрий Лубинец уже обратился к ООН и МКК с запросом вмешательства, призывает международное сообщество действовать для прекращения российской агрессии и защиты украинских защитников.
Лубинец отреагировал на информацию об очередном расстреле оккупантами РФ украинских военнопленных
Омбудсмен сообщил, что уже направил письма ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой вмешаться в ситуацию.
Также он призвал международное сообщество немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить российскую агрессию.
Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных
Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.
По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.
Больше преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.
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