Солдаты РФ расстреляли двух украинских военнопленных в Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ расстреляли двух украинских военнопленных в Курщине

Дмитрий Лубинец
Солдаты РФ расстреляли двух украинских военнопленных в Курщине
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Российские войска, вероятно, расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных. Это произошло в Курской области РФ.

Главные тезисы

  • Российские военные, вероятно, расстреляли двух безоружных украинских военнопленных в Курщине.
  • Украинский омбудсмен обратился в международные организации требовать реагировать на преступления российских военных в отношении украинских защитников.
  • За год российские войска убили более 120 украинских военнопленных, причины и организаторы преступлений анализируются офисом генерального прокурора.
  • Дмитрий Лубинец уже обратился к ООН и МКК с запросом вмешательства, призывает международное сообщество действовать для прекращения российской агрессии и защиты украинских защитников.

Лубинец отреагировал на информацию об очередном расстреле оккупантами РФ украинских военнопленных

Военнопленные всегда должны быть защищены, в том числе от актов насилия. Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права.

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Украинский омбудсман

Омбудсмен сообщил, что уже направил письма ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой вмешаться в ситуацию.

Также он призвал международное сообщество немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить российскую агрессию.

Сколько еще жизней должно быть потеряно, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь, — заявил омбудсмен.

Российские военные за год убили более 120 украинских военнопленных

Об этом сообщил начальник управления департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Денис Лысенко.

По его словам, стремительный рост случаев убийства украинских защитников во время сдачи в плен начался в конце 2023-го и достиг беспрецедентных масштабов в этом году.

Больше преступлений зафиксировано в Донецкой области — 17 случаев, во время которых убили 62 пленных.

Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей этих зверств. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования Вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их пресечению и наказанию виновных.

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