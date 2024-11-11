Солдати РФ розстріляли двох українських військовополонених на Курщині

Російські війська, імовірно, розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених. Це сталося у Курській області РФ.
Головні тези:
- Російські війська ймовірно розстріляли двох українських військовополонених на Курщині.
- Дмитро Лубінець, український омбудсмен, звернувся до міжнародних організацій з вимогою реагувати на цей акт жорстокості.
- За рік російські військові вбили понад 120 українських військовополонених, найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області.
- Офіс генпрокурора розпочав аналіз всіх випадків вбивства українських захисників та будує справи стосовно представників вищого командування Збройних сил РФ.
Лубінець відреагував на інформацію про черговий розстріл окупантами РФ українських військовополонених
Омбудсмен повідомив, що вже направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням втрутитися в ситуацію.
Також він закликав міжнародну спільноту негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити російську агресію.
Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених
Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.
За його словами, стрімке зростання випадків убивства українських захисників під час здачі в полон почалося в кінці 2023-го і досягло безпрецедентних масштабів у цьому році.
Найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області — 17 випадків, під час яких вбили 62 полонених.
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