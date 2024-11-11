Солдати РФ розстріляли двох українських військовополонених на Курщині

Російські війська, імовірно, розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених. Це сталося у Курській області РФ.

Лубінець відреагував на інформацію про черговий розстріл окупантами РФ українських військовополонених

Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля. Натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права. Дмитро Лубінець Український омбудсман

Омбудсмен повідомив, що вже направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням втрутитися в ситуацію.

Також він закликав міжнародну спільноту негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити російську агресію.

Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя, — заявив омбудсмен. Поширити

Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених

Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.

За його словами, стрімке зростання випадків убивства українських захисників під час здачі в полон почалося в кінці 2023-го і досягло безпрецедентних масштабів у цьому році.

Найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області — 17 випадків, під час яких вбили 62 полонених.