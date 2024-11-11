Солдати РФ розстріляли двох українських військовополонених на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ розстріляли двох українських військовополонених на Курщині

Дмитро Лубінець
Солдати РФ розстріляли двох українських військовополонених на Курщині
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Російські війська, імовірно, розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених. Це сталося у Курській області РФ.

Головні тези:

  • Російські війська ймовірно розстріляли двох українських військовополонених на Курщині.
  • Дмитро Лубінець, український омбудсмен, звернувся до міжнародних організацій з вимогою реагувати на цей акт жорстокості.
  • За рік російські військові вбили понад 120 українських військовополонених, найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області.
  • Офіс генпрокурора розпочав аналіз всіх випадків вбивства українських захисників та будує справи стосовно представників вищого командування Збройних сил РФ.

Лубінець відреагував на інформацію про черговий розстріл окупантами РФ українських військовополонених

Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля. Натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права.

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Український омбудсман

Омбудсмен повідомив, що вже направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням втрутитися в ситуацію.

Також він закликав міжнародну спільноту негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити російську агресію.

Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя, — заявив омбудсмен.

Російські військові за рік вбили понад 120 українських військовополонених

Про це повідомив начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко.

За його словами, стрімке зростання випадків убивства українських захисників під час здачі в полон почалося в кінці 2023-го і досягло безпрецедентних масштабів у цьому році.

Найбільше злочинів зафіксовано в Донецькій області — 17 випадків, під час яких вбили 62 полонених.

Ми зараз займаємось аналізом всіх цих випадків, пошуком патернів, закономірностей щодо цих звірств. І зараз вже будуємо справи стосовно представників вищого командування Збройних сил РФ, які, на нашу думку, можуть бути причетні до організації таких злочинів або до невжиття заходів щодо їхнього припинення і покарання винних.

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