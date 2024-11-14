В Генштабе отрицали вход армии РФ в Купянск — город под контролем ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ опровергли информацию о том, что российским оккупантам не удалось войти в Купянск Харьковской области. В настоящее время город находится под контролем сил обороны.
Главные тезисы
- Контроль над городом Купянск удерживается Силами обороны Украины, Генштаб ВСУ опроверг информацию о входе российских войск.
- Российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск, но были отбиты; враг использовал технику и переодевался в форму ВСУ, нарушая международное право.
- За сутки на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение, в том числе в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки и других; украинские защитники остановили вражеские атаки и отразили нападения в разных районах.
- Последние события 13-14 ноября подтверждают активность вражеских попыток наступления в разных направлениях, но украинские войска выявили соответствие и эффективность в отражении атак.
Купянск находится под контролем ВСУ
Как сообщили в Генштабе ВСУ 14 ноября, информация об оккупации населенного пункта Ильинка и о якобы пребывании российских войск в городе Купянск не соответствует действительности.
Спикер Генштаба ВСУ капитан Андрей Ковалев уточнил, что 13 ноября, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении.
Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников четырьмя волнами. В общей сложности враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установка разминирования УР-77.
По его словам, умелыми и решительными действиями подразделения Сил обороны Украины остановили продвижение врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.
Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 12. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Первомайского.
На лиманском направлении наши войска остановили восемь атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населённых пунктов Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов.
На Краматорском направлении произошло одно боеприкосновение в районе Ступочек.
На Торецком направлении враг семь раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Нелиповки.
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