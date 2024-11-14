В Генштабе отрицали вход армии РФ в Купянск — город под контролем ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

В Генштабе отрицали вход армии РФ в Купянск — город под контролем ВСУ

СтратКом ВСУ
В Генштабе отрицали вход армии РФ в Купянск — город под контролем ВСУ
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В Генеральном штабе ВСУ опровергли информацию о том, что российским оккупантам не удалось войти в Купянск Харьковской области. В настоящее время город находится под контролем сил обороны.

Главные тезисы

  • Контроль над городом Купянск удерживается Силами обороны Украины, Генштаб ВСУ опроверг информацию о входе российских войск.
  • Российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск, но были отбиты; враг использовал технику и переодевался в форму ВСУ, нарушая международное право.
  • За сутки на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение, в том числе в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки и других; украинские защитники остановили вражеские атаки и отразили нападения в разных районах.
  • Последние события 13-14 ноября подтверждают активность вражеских попыток наступления в разных направлениях, но украинские войска выявили соответствие и эффективность в отражении атак.

Купянск находится под контролем ВСУ

Как сообщили в Генштабе ВСУ 14 ноября, информация об оккупации населенного пункта Ильинка и о якобы пребывании российских войск в городе Купянск не соответствует действительности.

Купянск полностью находится под контролем Сил обороны Украины. Населённый пункт Ильинка Донецкой области находится под украинским контролем. В его окрестностях постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции, — говорится в сообщении.

Спикер Генштаба ВСУ капитан Андрей Ковалев уточнил, что 13 ноября, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении.

Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников четырьмя волнами. В общей сложности враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установка разминирования УР-77.

Следует отметить, что часть русских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением, — добавил представитель Генштаба.

По его словам, умелыми и решительными действиями подразделения Сил обороны Украины остановили продвижение врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

Все атаки врага в этом направлении успешно отражены. После неудачных атак, понеся потери в живой силе, российские захватчики ни во второй половине дня 13 ноября, ни утром 14 ноября не пытались повторить штурмы. Просим доверять исключительно официальным и верифицированным источникам, в частности, сообщениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.

  • Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 12. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Первомайского.

  • На лиманском направлении наши войска остановили восемь атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населённых пунктов Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов.

  • На Краматорском направлении произошло одно боеприкосновение в районе Ступочек.

  • На Торецком направлении враг семь раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Нелиповки.

40 атак, такое количество за минувшие сутки отразили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку от Сухой Балки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григоровки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки.

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