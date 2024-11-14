В Генштабе отрицали вход армии РФ в Купянск — город под контролем ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ опровергли информацию о том, что российским оккупантам не удалось войти в Купянск Харьковской области. В настоящее время город находится под контролем сил обороны.

Купянск находится под контролем ВСУ

Как сообщили в Генштабе ВСУ 14 ноября, информация об оккупации населенного пункта Ильинка и о якобы пребывании российских войск в городе Купянск не соответствует действительности.

Купянск полностью находится под контролем Сил обороны Украины. Населённый пункт Ильинка Донецкой области находится под украинским контролем. В его окрестностях постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции, — говорится в сообщении. Поделиться

Спикер Генштаба ВСУ капитан Андрей Ковалев уточнил, что 13 ноября, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении.

Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников четырьмя волнами. В общей сложности враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установка разминирования УР-77.

Следует отметить, что часть русских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением, — добавил представитель Генштаба. Поделиться

По его словам, умелыми и решительными действиями подразделения Сил обороны Украины остановили продвижение врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

Все атаки врага в этом направлении успешно отражены. После неудачных атак, понеся потери в живой силе, российские захватчики ни во второй половине дня 13 ноября, ни утром 14 ноября не пытались повторить штурмы. Просим доверять исключительно официальным и верифицированным источникам, в частности, сообщениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Поделиться

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.

Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 12. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Первомайского.

На лиманском направлении наши войска остановили восемь атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населённых пунктов Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов.

На Краматорском направлении произошло одно боеприкосновение в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг семь раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Нелиповки.