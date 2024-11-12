Корректировал удары РФ по ВСУ в Купянске. СБУ задержала завербованного агента ФСБ

Правоохранители задержали в Харьковской области еще одного агента ФСБ РФ. Он корректировал российские удары по позициям наших защитников в Купянске.
Главные тезисы
- СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал удары России на позиции украинских защитников в Купянске.
- Задержана группа злоумышленников, задумавших поджечь вертолет ВСУ и уничтожить электроподстанцию в Кировоградском регионе.
- Российские агенты планировали нарушить оборонные возможности Украины, однако были оперативно задержаны правоохранителями.
- Участникам преступлений грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества согласно Уголовному кодексу Украины.
- Задержанные фигуранты были завербованы врагом на поисках 'легких' заработков и попали в руки украинских правоохранителей.
Что известно о задержанном агенте ФСБ
Как отмечается, корректировщиком оказался местный житель, которого ФСБ "заметила" из-за его прокремлевских комментариев в российских Telegram-каналах.
После вербовки агент обходил райцентр и близлежащую территорию, где скрыто фиксировал расположение и маршруты движения украинских защитников.
Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с поличным из ФСБ.
Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.
СБУ задержала российских агентов: планировали поджечь вертолет ВСУ
Все задержанные были завербованы врагом, когда искали «легкие» заработки в Телеграмм-каналах.
Однако вместо обещанных средств от РФ фигуранты получили подозрение от украинских правоохранителей.
Так, в Кировоградской области «на горячем» задержаны три молодых человека в возрасте 17 и 18 лет, проникшие на военный аэродром, где пытались сжечь вертолет ВСУ.
Кроме того, фигуранты хотели уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона, чтобы оставить без света десятки тысяч местных жителей.
Правоохранители заблаговременно задержали злоумышленников и благодаря этому сохранили боевой вертолет Сил обороны и важный энергообъект.
На Полтавщине разоблачен рецидивист, сжигавший военный джип, привлеченный в выполнении задач на Восточном фронте.
В Черкасской области задержан 34-летний житель области, который поджег трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала железнодорожное движение на одном из участков региона.
Все задержанные сообщены о подозрении (соответственно совершенных преступлений) по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);
ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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