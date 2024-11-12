Корректировал удары РФ по ВСУ в Купянске. СБУ задержала завербованного агента ФСБ

Правоохранители задержали в Харьковской области еще одного агента ФСБ РФ. Он корректировал российские удары по позициям наших защитников в Купянске.

Что известно о задержанном агенте ФСБ

Как отмечается, корректировщиком оказался местный житель, которого ФСБ "заметила" из-за его прокремлевских комментариев в российских Telegram-каналах.

После вербовки агент обходил райцентр и близлежащую территорию, где скрыто фиксировал расположение и маршруты движения украинских защитников.

Фото — t.me/SBUkr

За каждую "слитую" локацию Сил обороны кафиры обещали денежное вознаграждение, однако вражеских средств агент так и не дождался. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили корректировщика и задержали его в собственном доме, — отмечает СБУ. Поделиться

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с поличным из ФСБ.

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала российских агентов: планировали поджечь вертолет ВСУ

Все задержанные были завербованы врагом, когда искали «легкие» заработки в Телеграмм-каналах.

Однако вместо обещанных средств от РФ фигуранты получили подозрение от украинских правоохранителей.

Так, в Кировоградской области «на горячем» задержаны три молодых человека в возрасте 17 и 18 лет, проникшие на военный аэродром, где пытались сжечь вертолет ВСУ.

Кроме того, фигуранты хотели уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона, чтобы оставить без света десятки тысяч местных жителей.

Правоохранители заблаговременно задержали злоумышленников и благодаря этому сохранили боевой вертолет Сил обороны и важный энергообъект.

На Полтавщине разоблачен рецидивист, сжигавший военный джип, привлеченный в выполнении задач на Восточном фронте.

По данным следствия, фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля, а осенью 2024 года получил заказ из России на поджог автотехники ВСУ. Поделиться

В Черкасской области задержан 34-летний житель области, который поджег трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала железнодорожное движение на одном из участков региона.

Все задержанные сообщены о подозрении (соответственно совершенных преступлений) по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.