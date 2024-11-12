Коригував удари РФ по ЗСУ в Куп'янську. СБУ затримала завербованого агента ФСБ

Правоохоронці затримали у Харківській області ще одного агента ФСБ РФ. Він коригував російські удари по позиціях наших оборонців у Куп'янську.

Що відомо про затриманого агента ФСБ

Як зазначається, коригувальником виявився місцевий житель, якого ФСБ "помітила" через його прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах.

Після вербування агент обходив райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху українських захисників.

Фото — t.me/SBUkr

За кожну "злиту" локацію Сил оборони окупанти обіцяли грошову винагороду, однак ворожих коштів агент так і не дочекався. Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника і затримали його у власному помешканні, — зазначає СБУ. Поширити

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами його комунікації з ФСБ.

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення.

СБУ затримала російських агентів: планували підпалити гелікоптер ЗСУ

Усі затримані були завербовані ворогом, коли шукали «легких» заробітків у Телеграм-каналах.

Утім, замість обіцяних коштів від РФ фігуранти отримали підозру від українських правоохоронців.

Так, у Кіровоградській області «на гарячому» затримано трьох молодиків віком 17 та 18 років, які проникли на військовий аеродром, де намагалися спалити гелікоптер ЗСУ.

Крім цього, фігуранти хотіли знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів.

Правоохоронці завчасно затримали зловмисників і завдяки цьому зберегли бойовий вертоліт Сил оборони та важливий енергооб’єкт.

На Полтавщині викрито рецидивіста, який спалив військовий джип, що був залучений у виконанні завдань на Східному фронті.

За даними слідства, фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля, а восени 2024 року отримав замовлення з Росії на підпал автотехніки ЗСУ. Поширити

У Черкаській області затримано 34-річного жителя області, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру (відповідно вчинених злочинів) за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.