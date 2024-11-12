Коригував удари РФ по ЗСУ в Куп'янську. СБУ затримала завербованого агента ФСБ

Правоохоронці затримали у Харківській області ще одного агента ФСБ РФ. Він коригував російські удари по позиціях наших оборонців у Куп'янську.
Головні тези:
- Українські правоохоронці затримали агента ФСБ, який коригував удари Російської Федерації по позиціях українських оборонців в Куп'янську.
- Затримано також групу зловмисників, що планувала підпалити гелікоптер ЗСУ та знищити електропідстанцію в кіровоградському регіоні.
- За здійснення злочинів учасникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна згідно з кримінальним кодексом України.
- Російські агенти завербовані ворогом через прокремлівські коментарі в російських соціальних мережах та Telegram-каналах.
- Правоохоронці оперативно дії викрили та затримали зловмисників, що намагалися порушити оборонні можливості України та завдати шкоди військовій інфраструктурі.
Що відомо про затриманого агента ФСБ
Як зазначається, коригувальником виявився місцевий житель, якого ФСБ "помітила" через його прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах.
Після вербування агент обходив райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху українських захисників.
Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами його комунікації з ФСБ.
Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення.
СБУ затримала російських агентів: планували підпалити гелікоптер ЗСУ
Усі затримані були завербовані ворогом, коли шукали «легких» заробітків у Телеграм-каналах.
Утім, замість обіцяних коштів від РФ фігуранти отримали підозру від українських правоохоронців.
Так, у Кіровоградській області «на гарячому» затримано трьох молодиків віком 17 та 18 років, які проникли на військовий аеродром, де намагалися спалити гелікоптер ЗСУ.
Крім цього, фігуранти хотіли знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів.
Правоохоронці завчасно затримали зловмисників і завдяки цьому зберегли бойовий вертоліт Сил оборони та важливий енергооб’єкт.
На Полтавщині викрито рецидивіста, який спалив військовий джип, що був залучений у виконанні завдань на Східному фронті.
У Черкаській області затримано 34-річного жителя області, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру (відповідно вчинених злочинів) за трьома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);
ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-