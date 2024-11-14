Между ВСУ и армией РФ произошло 88 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 14.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Новенькое, Нововодмитровка, Бунякино Сумской области; Логи Черниговской области.

На Харьковском направлении произошло одно боеприкосновение в районе населенного пункта Глубокое.

На Купянском направлении российские оккупанты десять раз атаковали Силы обороны в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Роща, Загрызового, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Екатериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. В районе Серебрянского леса враг нанес авиационных ударов неуправляемыми ракетами.

Войска оккупантов пытаются искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского на Северском направлении. Два боестолкновения завершены без успеха для противника.

Населенный пункт Часов Яр на Краматорском направлении потерпел авиационный удар одной управляемой бомбой.

На Торецком направлении наши защитники отразили четыре штурмовых действия врага в районе населенных пунктов Делиевка, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка. Силы обороны сдерживают напор и отразили восемь атак противника, шесть боестолкновений — еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 25 раз в сторону населенных пунктов Берестки, Солнцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка. Восемнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито. Кроме того, враг сбросил четыре управляемых авиабомб на населенные пункты Романовка и Дачное.

На Времивском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка, к тому же сбросил на Темировку, Сухие Ялы, Великую Новоселку и Шевченко 15 управляемых авиационных бомб.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

В Ореховском направлении оккупационные войска два раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоданиловки.