По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1650 солдат оккупационной армии РФ на фронте и почти 30 вражеских артсистем.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно отразили множество атак оккупационной армии РФ, ликвидировав 1650 вражеских солдат и почти 30 единиц техники.
- На разных направлениях фронта зафиксированы неудачные попытки атак врага в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и других областях.
- За последние сутки украинские защитники уничтожили 8 танков, 26 бронированных машин, 28 артиллерийских систем и другую технику оккупантов.
- Общие потери российских захватчиков составили 1650 человек, а также значительное количество техники, включая танки, бронемашины и артсистемы.
- В частности, авиация и ракетные войска ВСУ продолжают наносить удары по вражеским позициям, подрывая наступательный потенциал противника и обеспечивая сохранение территориальной целостности Украины.
Что происходит на фронте
Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры 9 раз безуспешно пытались атаковать в районах населенных пунктов Высокая Яруга и Волчанск.
В направлении Купянска отражены 17 атак российских захватчиков вблизи Колесниковки, Копанок и Надежды.
В направлении Лимана в Донецкой области враг провел 16 безуспешных атак.
В направлении Северска произошло 2 боеприкосновения вблизи Верхнекаменского и Выемки.
В направлении Краматорска зафиксирована одна вражеская атака в сторону Белой Горы.
В направлении Торецкого военные преступники из армии РФ при поддержке авиации предприняли 9 безуспешных попыток атак вблизи Торецка, Дилиевки и Щербиновки.
В направлении Покровска украинские военные отразили 38 попыток наступления и штурмов со стороны кремлевских захватчиков в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Петровка и Пустынка.
В направлении Курахового российские оккупанты провели 35 безуспешных атак в районах Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки.
Противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Трудового, Ровно и Новодаровки.
В Запорожской области кафиры РФ провели одну безуспешную атаку в сторону Новоандреевки.
На левобережье Днепра в Херсонской области подразделения преступной армии РФ пять раз безуспешно пытались вытеснить с позиций украинских военных.
Что известно о текущих и общих вражеских потерях
В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 26 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 28 БПЛА оперативно-тактического уровня, 69 единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники окупантов.
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