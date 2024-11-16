По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1650 солдат оккупационной армии РФ на фронте и почти 30 вражеских артсистем.

Что происходит на фронте

Отмечается, что в Харьковской области российские кафиры 9 раз безуспешно пытались атаковать в районах населенных пунктов Высокая Яруга и Волчанск.

В направлении Купянска отражены 17 атак российских захватчиков вблизи Колесниковки, Копанок и Надежды.

В направлении Лимана в Донецкой области враг провел 16 безуспешных атак.

В направлении Северска произошло 2 боеприкосновения вблизи Верхнекаменского и Выемки.

В направлении Краматорска зафиксирована одна вражеская атака в сторону Белой Горы.

В направлении Торецкого военные преступники из армии РФ при поддержке авиации предприняли 9 безуспешных попыток атак вблизи Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

В направлении Покровска украинские военные отразили 38 попыток наступления и штурмов со стороны кремлевских захватчиков в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Петровка и Пустынка.

В направлении Курахового российские оккупанты провели 35 безуспешных атак в районах Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки.

Противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Трудового, Ровно и Новодаровки.

В Запорожской области кафиры РФ провели одну безуспешную атаку в сторону Новоандреевки.

На левобережье Днепра в Херсонской области подразделения преступной армии РФ пять раз безуспешно пытались вытеснить с позиций украинских военных.

Продолжается операция в Курской области. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 30 вражеских атак в направлении. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 15 авиационных ударах с применением 19 КАБ. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу, — отмечают в Генштабе. Поделиться

Что известно о текущих и общих вражеских потерях

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражены наземная станция БпЛА и башня связи захватчиков, — говорится в возведении Генштаба. Поделиться