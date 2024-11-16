За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 1650 солдатів окупаційної армії РФ на фронті та майже 30 ворожих артсистем.

Що відбувається на фронті

Зазначається, що на Харківщині російські окупанти 9 разів безуспішно намагались атакувати в районах населених пунктів Висока Яруга та Вовчанськ.

У напрямку Куп’янська відбито 17 атак російських загарбників поблизу Колісниківки, Копанок та Надії.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог провів 16 безуспішних атак. Окупанти намагались прорвати оборону ЗСУ поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського.

У напрямку Сіверська відбулось 2 боєзіткнення поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

У напрямку Краматорська зафіксовано одну ворожу атаку у бік Білої Гори.

У напрямку Торецька воєнні злочинці з армії РФ за підтримки авіації здійснили 9 безуспішних спроб атак поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки.

У напрямку Покровська українські військові відбили 38 спроб наступу та штурмів з боку кремлівських загарбників в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка та Пустинка.

У напрямку Курахового російські окупанти провели 35 безуспішних атак в районах Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки.

Противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Трудового, Рівнополя та Новодарівки.

У Запорізькій області окупанти РФ провели одну безуспішну атаку у бік Новоандріївки.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині підрозділи злочинної армії РФ п’ять разів безуспішно намагалися витіснити з позицій українських військових.

Триває операція у Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 30 ворожих атак на напрямку. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 15 авіаційних ударів із застосуванням 19 КАБ. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу, — зазначають у Генштабі. Поширити

Що відомо про поточні і загальні ворожі втрати

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, крім того, уражено наземну станцію БпЛА та вежу зв’язку загарбників, — йдеться у зведенні Генштабу. Поширити