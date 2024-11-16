За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 1650 солдатів окупаційної армії РФ на фронті та майже 30 ворожих артсистем.
Головні тези:
- Українські військові ліквідували 1650 солдатів окупаційної армії РФ та майже 30 ворожих артсистем на фронті.
- На різних напрямках ворожого наступу було відбито безліч атак, що свідчить про готовність та високий рівень обороноздатності ЗСУ.
- Українські захисники завдали ворогу відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворожої армії.
- Лише протягом останньої доби було знищено вісім танків, 26 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем та іншу техніку окупантів.
- ЗСУ продовжують діяльність на фронті, ліквідуючи загрозу від ворожих сил та зберігаючи територіальну цілісність України.
Що відбувається на фронті
Зазначається, що на Харківщині російські окупанти 9 разів безуспішно намагались атакувати в районах населених пунктів Висока Яруга та Вовчанськ.
У напрямку Куп’янська відбито 17 атак російських загарбників поблизу Колісниківки, Копанок та Надії.
У напрямку Лимана на Донеччині ворог провів 16 безуспішних атак. Окупанти намагались прорвати оборону ЗСУ поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського.
У напрямку Сіверська відбулось 2 боєзіткнення поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.
У напрямку Краматорська зафіксовано одну ворожу атаку у бік Білої Гори.
У напрямку Торецька воєнні злочинці з армії РФ за підтримки авіації здійснили 9 безуспішних спроб атак поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки.
У напрямку Покровська українські військові відбили 38 спроб наступу та штурмів з боку кремлівських загарбників в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка та Пустинка.
У напрямку Курахового російські окупанти провели 35 безуспішних атак в районах Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки.
Противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Трудового, Рівнополя та Новодарівки.
У Запорізькій області окупанти РФ провели одну безуспішну атаку у бік Новоандріївки.
На лівобережжі Дніпра на Херсонщині підрозділи злочинної армії РФ п’ять разів безуспішно намагалися витіснити з позицій українських військових.
Що відомо про поточні і загальні ворожі втрати
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1650 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 26 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 69 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.
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