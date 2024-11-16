ЗСУ ліквідували 1650 військових РФ та десятки одиниць ворожої техніки
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 1650 військових РФ та десятки одиниць ворожої техніки

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 1650 солдатів окупаційної армії РФ на фронті та майже 30 ворожих артсистем. 

Головні тези:

  • Українські військові ліквідували 1650 солдатів окупаційної армії РФ та майже 30 ворожих артсистем на фронті.
  • На різних напрямках ворожого наступу було відбито безліч атак, що свідчить про готовність та високий рівень обороноздатності ЗСУ.
  • Українські захисники завдали ворогу відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворожої армії.
  • Лише протягом останньої доби було знищено вісім танків, 26 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем та іншу техніку окупантів.
  • ЗСУ продовжують діяльність на фронті, ліквідуючи загрозу від ворожих сил та зберігаючи територіальну цілісність України.

Що відбувається на фронті

Зазначається, що на Харківщині російські окупанти 9 разів безуспішно намагались атакувати в районах населених пунктів Висока Яруга та Вовчанськ.

У напрямку Куп’янська відбито 17 атак російських загарбників поблизу Колісниківки, Копанок та Надії.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог провів 16 безуспішних атак. Окупанти намагались прорвати оборону ЗСУ поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського.

У напрямку Сіверська відбулось 2 боєзіткнення поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

У напрямку Краматорська зафіксовано одну ворожу атаку у бік Білої Гори.

У напрямку Торецька воєнні злочинці з армії РФ за підтримки авіації здійснили 9 безуспішних спроб атак поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки.

У напрямку Покровська українські військові відбили 38 спроб наступу та штурмів з боку кремлівських загарбників в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка та Пустинка.

У напрямку Курахового російські окупанти провели 35 безуспішних атак в районах Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки.

Противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Трудового, Рівнополя та Новодарівки.

У Запорізькій області окупанти РФ провели одну безуспішну атаку у бік Новоандріївки.

На лівобережжі Дніпра на Херсонщині підрозділи злочинної армії РФ п’ять разів безуспішно намагалися витіснити з позицій українських військових.

Триває операція у Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 30 ворожих атак на напрямку. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 15 авіаційних ударів із застосуванням 19 КАБ. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу, — зазначають у Генштабі.

Що відомо про поточні і загальні ворожі втрати

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, крім того, уражено наземну станцію БпЛА та вежу зв’язку загарбників, — йдеться у зведенні Генштабу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1650 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 26 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 69 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

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