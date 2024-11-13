РФ скинула понад 3,5 тис авіабомб на свої території під час Курської операції ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ скинула понад 3,5 тис авіабомб на свої території під час Курської операції ЗСУ

РФ скинула понад 3,5 тис авіабомб на свої території під час Курської операції ЗСУ
Джерело:  ОК "Північ"

Курська операція ЗСУ триває вже 100 днів. За цей час російська армія здійснила 11 578 обстрілів власної території.

Головні тези:

  • Російська армія здійснила 11 578 обстрілів своєї території та скинула понад 3,5 тис авіабомб під час Курської операції ЗСУ.
  • Українські захисники на Курському напрямку ліквідували десятки одиниць російської бронетехніки та сотні окупантів.
  • Збройні сили України стримують та ліквідують елітні підрозділи армії РФ на ворожій території, використовуючи ефективні військові стратегії.
  • Станом на сьогодні російська армія активізувалася на Курському напрямку, залучаючи колони техніки та десант для штурму. Українські війська успішно протистоять агресору.

Росія регулярно обстрілює Курську область

Як зазначають військові, російські війська знищують свої населені пункти та завдають втрат власному населенню, скинувши на свою територію 3243 керовані авіабомби та 356 некерованих авіаційних ракет.

Крім того, протягом цих ста днів російська армія використала 2462 вибухові пристрої, скинуті з дронів, і застосувала 2175 FPV-дронів для ураження своїх об’єктів.

Зі свого боку, українські захисники на Курському напрямку знищили десятки одиниць російської бронетехніки та ліквідували сотні окупантів.

На Курщині застрягли елітні війська РФ

Пресофіцерка 47 окремої механізованої бригади ЗСУ Анастасія Блищик звертає увагу на те, що на ворожій території українські воїни наразі стримують та активно ліквідовують елітні підрозділи армії Росії.

Насамперед йдеться про 155 бригаду морської піхоти, 810 бригаду морської піхоти та 56 десантно-штурмовий полк ЗС РФ.

Що важливо розуміти, захисники вже билися зі вказаними окупантами раніше — під час контрнаступу ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Тобто, сюди росіяни залучили елітні підрозділи і це добре. Якби ми зараз не були б тут і не розпочали дії саме на Курщині, то ці елітні війська продовжували б дії на Покровському напрямку (Донбас), на Курахівському напрямку (Донбас), або ж пішли в наступ на Запорізькому напрямку, — зазначила Блищик.

За словами пресофіцерки, станом на сьогодні армія РФ активізувалася на Курському напрямку, оскільки якщо до цього вони проводили лише піхотні штурмові дії, то наразі вони залучили колони техніки, які їдуть на штурм з десантом. 

"Нині ми їх поки прекрасно знищуємо. Зараз говорять, що там великий наступ. Треба розуміти, що на будь-якій із ділянок фронту, де б ми не були, коли росіяни розпочинають великий наступ, Збройні сили України в обороні, і це прекрасна можливість ліквідувати якомога більше росіян, — додає Анастасія Блищик.

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