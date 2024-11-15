РФ сбросила более 3,5 тыс авиабомб на свои территории во время Курской операции ВСУ

Курская операция ВСУ длится уже 100 дней. За это время русская армия совершила 11 578 обстрелов собственной территории.

Россия регулярно обстреливает Курскую область

Как отмечают военные, российские войска уничтожают свои населенные пункты и наносят урон собственному населению, сбросив на свою территорию 3243 управляемых авиабомба и 356 неуправляемых авиационных ракет.

Кроме того, в течение этих ста дней российская армия использовала 2462 взрывных устройства, сброшенных с дронов, и применила 2175 FPV-дронов для поражения своих объектов.

Со своей стороны украинские защитники на Курском направлении уничтожили десятки единиц российской бронетехники и ликвидировали сотни оккупантов.

На Курщине застряли элитные войска РФ

Пресофицер 47 отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Блищик обращает внимание на то, что на вражеской территории украинские воины сейчас сдерживают и активно ликвидируют элитные подразделения армии России.

В первую очередь речь идет о 155 бригаде морской пехоты, 810 бригаде морской пехоты и 56 десантно-штурмовом полке ВС РФ.

Что важно понимать, защитники уже дрались с указанными оккупантами раньше — во время контрнаступления ВСУ на Мелитопольском направлении.

То есть сюда россияне привлекли элитные подразделения и это хорошо. Если бы мы сейчас не были здесь и не начали действия именно на Курщине, то эти элитные войска продолжали бы действия на Покровском направлении (Донбасс), на Кураховском направлении (Донбасс), или пошли в наступление на Запорожском направлении, — отметила Блищик. Поделиться

По словам пресс-офицерши, по состоянию на сегодняшний день армия РФ активизировалась на Курском направлении, поскольку если до этого они проводили лишь пехотные штурмовые действия, то в настоящее время они привлекли колонны техники, которые едут на штурм с десантом.