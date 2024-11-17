ЗСУ знищили майже 12 тис окупантів РФ та 101 ворожий танк за тиждень

Українські військові ліквідували нову порцію російських окупантів протягом тижня. Зокрема з 10 по 17 листопада ЗСУ знищили 11 990 солдатів.

Які втрати російської армії за тиждень

Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень з 10 по 17 листопада втрати противника склали близько 11990 осіб особового складу та 1731 одиниця озброєння та військової техніки.

Крім того, ЗСУ вдалося знищити:

101 танк;

295 бойових броньованих машин;

276 артилерійських систем;

7 РСЗВ;

3 установки ППО;

638 одиниць автотехніки;

49 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські військові знищили 7 ворожих ракет та 355 БПЛА.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1640 російських загарбників, а з техніки знищено: