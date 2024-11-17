ЗСУ знищили майже 12 тис окупантів РФ та 101 ворожий танк за тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили майже 12 тис окупантів РФ та 101 ворожий танк за тиждень

Олександр Павлюк
ЗСУ знищили майже 12 тис окупантів РФ та 101 ворожий танк за тиждень

Українські військові ліквідували нову порцію російських окупантів протягом тижня. Зокрема з 10 по 17 листопада ЗСУ знищили 11 990 солдатів.

Головні тези:

  • ЗСУ за тиждень знищили понад 12 тисяч окупантів РФ та 101 ворожий танк.
  • Українські військові ліквідували значну кількість ворожої техніки та озброєння, включаючи танки, БРМ та літаки.
  • За добу ЗСУ знищили понад 1600 російських загарбників та значну кількість техніки, включаючи ракети та підводні човни.

Які втрати російської армії за тиждень

Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень з 10 по 17 листопада втрати противника склали близько 11990 осіб особового складу та 1731 одиниця озброєння та військової техніки.

Крім того, ЗСУ вдалося знищити:

  • 101 танк;

  • 295 бойових броньованих машин;

  • 276 артилерійських систем;

  • 7 РСЗВ;

  • 3 установки ППО;

  • 638 одиниць автотехніки;

  • 49 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські військові знищили 7 ворожих ракет та 355 БПЛА.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1640 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9350 (+12) од.;

  • бойових броньованих машин — 19 021 (+27) од.;

  • артилерійських систем — 20 556 (+36) од.;

  • РСЗВ — 1252 од.;

  • засоби ППО — 999 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 974 (+60) од.;

  • крилатих ракет — 2641 од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 29 321 (+85) од.;

  • спеціальної техніки — 3653 (+2) од.

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