ЗСУ знищили понад 1600 солдатів РФ, 12 танків та 36 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 720 880 військових.
Головні тези:
- Збройні Сили України продовжують успішно ліквідовувати солдатів Російської Федерації, знищивши понад 1600 загарбників, 12 танків та 36 артилерійських систем.
- Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення налічує вже понад 720 880 військових.
- На фронті зафіксовано 133 бойові зіткнення за минулу добу, де українські війська успішно відбили численні атаки окупантів на різних напрямках.
- Противник активно застосовує авіацію та проводить атаки на Куп’янському, Лиманському, Торецькому, Покровському, Курахівському та інших напрямках.
- Українська армія успішно відбиває атаки і зберігає контроль над стратегічно важливими пунктами на фронті, завдаючи значних втрат ворогові.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1640 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9350 (+12) од.;
бойових броньованих машин — 19 021 (+27) од.;
артилерійських систем — 20 556 (+36) од.;
РСЗВ — 1252 од.;
засоби ППО — 999 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 974 (+60) од.;
крилатих ракет — 2641 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 29 321 (+85) од.;
спеціальної техніки — 3653 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 133 бойове зіткнення.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Кругляківки та Загризового. Противник активно застосовував авіацію на напрямку.
На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Макіївки, Чернещини, Твердохлібового та Тернів.
На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Торецька та Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Нова Іллінка, Берестки, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка.
На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій в районах Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки, Трудового, Янтарного та Рівнополя.
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