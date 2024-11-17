ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 12 танков и 36 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1640 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 133 боевых столкновений.

На Купянском направлении в сутки произошло десять атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Кругляковки и Загрызового. Противник активно применял авиацию на направлении.

На лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Макеевки, Чернещины, Твердохлебового и Тернов.