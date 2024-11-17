ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 12 танков и 36 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 720 880 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ, уничтожив более 1600 захватчиков, 12 танков и 36 артиллерийских систем.
- Общее количество потерь российской армии в ходе вторжения на украинский фронт превысило 720 880 военных.
- За прошедший день на украинском фронте зафиксировано 133 боевых столкновения, в ходе которых украинские войска успешно отражали многочисленные атаки оккупантов.
- Силы обороны украинских вооруженных сил нанесли значительные потери врагу, уничтожив технику, включая танки, артиллерийские системы и другие боевые единицы.
- Противник активно использует авиацию и осуществляет атаки по различным направлениям, однако украинская армия успешно отражает подобные атаки и удерживает контроль над стратегически важными пунктами на фронте.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1640 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9350 (+12) ед;
боевых бронированных машин — 19 021 (+27) ед;
артиллерийских систем — 20 556 (+36) ед;
РСЗО — 1252 ед.;
средства ПВО — 999 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 974 (+60) ед;
крылатых ракет — 2641 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 29 321 (+85) ед;
специальной техники — 3653 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 133 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло десять атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Кругляковки и Загрызового. Противник активно применял авиацию на направлении.
На лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Макеевки, Чернещины, Твердохлебового и Тернов.
На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка и Антоновка.
На Времивском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки, Трудового, Янтарного и Ровно.
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