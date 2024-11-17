ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 12 танков и 36 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 12 танков и 36 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1600 солдат РФ, 12 танков и 36 артсистем
Read in English
Читати українською

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 720 880 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ, уничтожив более 1600 захватчиков, 12 танков и 36 артиллерийских систем.
  • Общее количество потерь российской армии в ходе вторжения на украинский фронт превысило 720 880 военных.
  • За прошедший день на украинском фронте зафиксировано 133 боевых столкновения, в ходе которых украинские войска успешно отражали многочисленные атаки оккупантов.
  • Силы обороны украинских вооруженных сил нанесли значительные потери врагу, уничтожив технику, включая танки, артиллерийские системы и другие боевые единицы.
  • Противник активно использует авиацию и осуществляет атаки по различным направлениям, однако украинская армия успешно отражает подобные атаки и удерживает контроль над стратегически важными пунктами на фронте.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1640 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9350 (+12) ед;

  • боевых бронированных машин — 19 021 (+27) ед;

  • артиллерийских систем — 20 556 (+36) ед;

  • РСЗО — 1252 ед.;

  • средства ПВО — 999 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 974 (+60) ед;

  • крылатых ракет — 2641 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 29 321 (+85) ед;

  • специальной техники — 3653 (+2) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 133 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло десять атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Кругляковки и Загрызового. Противник активно применял авиацию на направлении.

  • На лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Макеевки, Чернещины, Твердохлебового и Тернов.

  • На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 наступательных действия агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Крутый Яр, Петровка, Новоалексеевка и Пустынка. Большинство атак противник направил на Луч.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка и Антоновка.

  • На Времивском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки, Трудового, Янтарного и Ровно.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На Кураховском направлении между ВСУ и армией РФ произошло 26 боестолкновений
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали 1650 военных РФ и десятки единиц вражеской техники
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На Кураховском и Покровском направлениях произошло 30 боестолкновений между ВСУ и армией РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?