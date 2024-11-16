На Кураховском и Покровском направлениях произошло 30 боестолкновений между ВСУ и армией РФ

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. В настоящее время враг 75 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Кураховском и Покровском направлениях, где провел почти половину всех атак.
Главные тезисы
- На фронте произошло 30 боеприкосновений между ВСУ и армией РФ, противник активно действует на Кураховском и Покровском направлениях.
- Украинские защитники успешно отбивают атаки врага и сдерживают давление вблизи населенных пунктов, потери российских захватчиков составили 1650 человек.
- Напряженная обстановка на фронте отражает героизм украинских военных, которые успешно отражают наступательные действия противника.
- Авиационные удары и обстрелы приграничных районов Сумщины показывают агрессивные действия врага, однако украинские воины продолжают сопротивление.
- За сутки украинские военные обезвредили 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем и другую технику оккупантов.
Актуальная ситуация на фронте 16 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 16.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины — пострадали населенные пункты Александровка, Грабовское, Павловка, Тимофеевка, Журавка, Волфин, Большая Писаревка, Хреновка и Басовка. Под удары вражеской авиации попали Мазеновка и Новенькое.
Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Волчанска и Стрелевой четыре раза пытались проводить наступательные действия, две атаки уже отбиты.
Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении.
На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Чернещина, Твердохлебово, Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили шесть из семи вражеских атак. По району Боровой, Ивановки и Дроновки террористы нанесли авиационные удары.
На Северском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах Кременной и Хромовки.
В настоящее время на Торецком направлении произошло две вражеские атаки. Враг атаковал возле населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Одна атака уже остановлена. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Иванополья, Константиновка и Светлодарск.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 14 атак позиций наших защитников в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Крутого Яра, Петровцы, Новоалексеевцы и Пустынцы. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, отразили уже половину атак противника.
Горячее сегодня на Кураховском направлении, где в настоящее время насчитывается 16 боевых столкновений, захватчики активнее всего пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее. Одиннадцать боев до сих пор продолжаются.
На Времивском направлении захватчики семь раз шли в атаки на позиции украинских войск вблизи Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки и Ровно, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник избивал НАРами и КАБами по району Великой Новоселки.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.
Дважды безуспешно враг пытался атаковать позиции украинских защитников в Приднепровском направлении. Нанес авиаудары НАРамы по Ольговке.
Что известно о текущих и общих вражеских потерях
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражены наземная станция БпЛА и башня связи захватчиков, — говорится в возведении Генштаба.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 26 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 28 БПЛА оперативно-тактического уровня, 69 единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники оккупантов.
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