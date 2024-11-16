На Кураховском и Покровском направлениях произошло 30 боестолкновений между ВСУ и армией РФ

Оперативная информация по состоянию на 16.00 16.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины — пострадали населенные пункты Александровка, Грабовское, Павловка, Тимофеевка, Журавка, Волфин, Большая Писаревка, Хреновка и Басовка. Под удары вражеской авиации попали Мазеновка и Новенькое.

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Волчанска и Стрелевой четыре раза пытались проводить наступательные действия, две атаки уже отбиты.

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Чернещина, Твердохлебово, Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили шесть из семи вражеских атак. По району Боровой, Ивановки и Дроновки террористы нанесли авиационные удары.

На Северском и Краматорском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах Кременной и Хромовки.

В настоящее время на Торецком направлении произошло две вражеские атаки. Враг атаковал возле населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Одна атака уже остановлена. Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Иванополья, Константиновка и Светлодарск.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 14 атак позиций наших защитников в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Крутого Яра, Петровцы, Новоалексеевцы и Пустынцы. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, отразили уже половину атак противника.

Горячее сегодня на Кураховском направлении, где в настоящее время насчитывается 16 боевых столкновений, захватчики активнее всего пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Новая Ильинка, Берестки, Новоселидовка, Вознесенка, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее. Одиннадцать боев до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении захватчики семь раз шли в атаки на позиции украинских войск вблизи Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки и Ровно, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник избивал НАРами и КАБами по району Великой Новоселки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.