Между ВСУ и армией РФ произошло 87 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 18.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населённых пунктов Сумской области, такие как Новенькое и Павловка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по району Басовки.

На Харьковском направлении противник предпринял три попытки штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кругляковки и Лозового. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев вблизи Новолюбовки и Белогоровки. Одно боестолкновение завершилось, еще одно — продолжается.

На Торецком направлении , при поддержке авиации, враг пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецка. Под ударами КАБов оказалась Константиновка.

На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации предприняли 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки. Силы обороны сдерживают напор и отразили десять атак противника, семь боестолкновений — еще продолжается.