Между ВСУ и армией РФ произошло 87 боестолкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 87. Горячее всего сейчас на Кураховском и Покровском направлениях.
Главные тезисы
- С начала суток на украинском фронте произошло 87 боестолкновений, в результате которых украинские военные отразили десять вражеских атак.
- Силы обороны Украины успешно сдерживают наступление российских оккупантов на разных направлениях фронта, мобилизуя авиацию и поддерживая устойчивую оборону.
- За последние сутки украинские военные ликвидировали 1560 российских захватчиков и уничтожили значительное количество техники и технологических средств врага.
- Напряженная обстановка сохраняется на Кураховском и Покровском направлениях, где российские захватчики предпринимают численные попытки прорыва украинских позиций.
- Украинские воины продолжают проявлять высокую готовность и эффективность, отражая вражеские атаки и нанося ущерб военным силам РФ.
Актуальная ситуация на фронте 18 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 18.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населённых пунктов Сумской области, такие как Новенькое и Павловка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по району Басовки.
На Харьковском направлении противник предпринял три попытки штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали Силы обороны в районах Кругляковки и Лозового. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев вблизи Новолюбовки и Белогоровки. Одно боестолкновение завершилось, еще одно — продолжается.
На Торецком направлении , при поддержке авиации, враг пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецка. Под ударами КАБов оказалась Константиновка.
На Покровском направлении российские захватчики при поддержке авиации предприняли 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки. Силы обороны сдерживают напор и отразили десять атак противника, семь боестолкновений — еще продолжается.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 23 раза вблизи населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Вознесенка, Дальнее, Елизаветовка, Екатериновка и Антоновка.
На Времивском направлении произошло 12 вражеских атак неподалеку от Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровно и Новодаровки. Семь боестолкновений продолжаются.
Шесть раз враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.
Продолжается операция в Курской области. С начала суток российские самолеты нанесли 15 ударов (21 КАБ) по собственной территории. Украинские воины за сегодня отразили десять вражеских атак, бои продолжаются.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1560 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 365 (+15) ед,
боевых бронированных машин — 19 059 (+38) ед,
артиллерийских систем — 20 586 (+30) ед,
РСЗО — 1 252 (+0) ед,
средств ПВО — 999 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 073 (+99) ед,
крылатых ракет — 2753 (+112) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 29 428 (+107) ед,
специальной техники — 3 655 (+2) ед.
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