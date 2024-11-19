ЗСУ знищили понад 724 тис солдатів РФ за 1000 днів повномасштабного вторгнення

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 724 050 військових.
Головні тези:
- Українські війська знищили понад 724 тис солдатів РФ за 1000 днів війни.
- Сили оборони України продовжують ліквідовувати російські війська та їх техніку на різних напрямках.
- На фронті зафіксовано 143 бойові зіткнення, де українські захисники відбивали атаки ворога.
- Українські військові вдало відбули 1 610 атак російських загарбників за добу, знищивши значну кількість ворожої техніки.
- Протягом доби ворог здійснив 143 атаки на українські позиції на різних напрямках, проте не зміг прорвати оборону Сил оборони України.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 610 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 382 (+17) од,
бойових броньованих машин — 19 092 (+33) од,
артилерійських систем — 20 632 (+46) од,
РСЗВ — 1 252 (+0) од,
засобів ППО — 999 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 111 (+38) од,
крилатих ракет — 2 754 (+1) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 29 548 (+120) од,
спеціальної техніки — 3 672 (+17) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 143 бойове зіткнення.
На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кругляківки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів неподалік Новолюбівки, Торського та Білогорівки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька та Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак біля Берестків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій неподалік Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.На Придніпровському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Противник успіху не мав.
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