ВСУ уничтожили более 724 тыс солдат РФ за 1000 дней полномасштабного вторжения

На Покровском направлении наши защитники отразили 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.