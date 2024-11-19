ВСУ уничтожили более 724 тыс солдат РФ за 1000 дней полномасштабного вторжения
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 724 тыс солдат РФ за 1000 дней полномасштабного вторжения

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 724 тыс солдат РФ за 1000 дней полномасштабного вторжения
Read in English
Читати українською

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 724 050 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили более 724 тыс солдат российской армии за 1000 дней войны
  • Силы обороны Украины продолжают успешно отражать атаки российских захватчиков и уничтожать их технику
  • За последние сутки зафиксировано 143 боевых столкновения на различных направлениях фронта
  • Генштаб сообщает об уничтожении 1610 российских захватчиков и значительных потерях техники, такой как танки, бронемашины, артиллерия и другие
  • Ситуация на фронте показывает успешное отражение атак противника на различных направлениях, без прорыва обороны Сил обороны Украины

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1610 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9 382 (+17) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 092 (+33) ед,

  • артиллерийских систем — 20 632 (+46) ед,

  • РСЗО — 1 252 (+0) ед,

  • средств ПВО — 999 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 111 (+38) ед,

  • крылатых ракет — 2 754 (+1) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 29 548 (+120) ед,

  • специальной техники — 3 672 (+17) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кругляковки и Лозовой.

  • На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз неподалеку от Новолюбовки, Торского и Белогоровки.

  • На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 38 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Пустынки и Новоалексеевки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 30 атак возле Берестков, Солнцовки, Вознесенки, Дальнего, Елизаветовки, Екатериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Времевском направлении враг совершил 14 штурмовых действий неподалеку от Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровно и Новодаровки. На Приднепровском направлении произошло восемь боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали более 1500 окупантов РФ, 15 танков и 38 ББМ
Генштаб ВСУ
ВСУ ликвидировали более 1500 окупантов РФ, 15 танков и 38 ББМ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ использовали 3 млн артснарядов на фронте в 2023 году
Снаряд
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 87 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?