ВСУ уничтожили более 724 тыс солдат РФ за 1000 дней полномасштабного вторжения

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 724 050 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 724 тыс солдат российской армии за 1000 дней войны
- Силы обороны Украины продолжают успешно отражать атаки российских захватчиков и уничтожать их технику
- За последние сутки зафиксировано 143 боевых столкновения на различных направлениях фронта
- Генштаб сообщает об уничтожении 1610 российских захватчиков и значительных потерях техники, такой как танки, бронемашины, артиллерия и другие
- Ситуация на фронте показывает успешное отражение атак противника на различных направлениях, без прорыва обороны Сил обороны Украины
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1610 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 382 (+17) ед,
боевых бронированных машин — 19 092 (+33) ед,
артиллерийских систем — 20 632 (+46) ед,
РСЗО — 1 252 (+0) ед,
средств ПВО — 999 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 111 (+38) ед,
крылатых ракет — 2 754 (+1) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 29 548 (+120) ед,
специальной техники — 3 672 (+17) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновений.
На Купянском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кругляковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз неподалеку от Новолюбовки, Торского и Белогоровки.
На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 30 атак возле Берестков, Солнцовки, Вознесенки, Дальнего, Елизаветовки, Екатериновки и Антоновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Времевском направлении враг совершил 14 штурмовых действий неподалеку от Трудового, Раздольного, Макаровки, Ровно и Новодаровки. На Приднепровском направлении произошло восемь боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.
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