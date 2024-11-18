ВСУ использовали 3 млн артснарядов на фронте в 2023 году

В 2023 году украинские войска на фронте использовали 3 млн. снарядов. Половина из них – калибра 155 мм.
Главные тезисы
- В 2023 году украинские войска на фронте использовали более 3 млн артиллерийских боеприпасов, подчеркивающих интенсивность боевой деятельности.
- Модернизация артиллерийского вооружения ВСУ направлена на переход к современным системам, включая 155 мм гаубицы М777А2 и 105 мм пушки.
- США активно поставляют военную помощь Украине, включая артиллерийские снаряды, способствуя повышению обороноспособности страны и демонстрируя солидарность в войне против российской агрессии.
- Замещение 152 мм пушек калибром 155 мм является перспективной задачей для ВСУ, хотя данный процесс требует времени и совершенствования.
- Поставки военной помощи от США включают артиллерийские снаряды, средства ПВО и огневую поддержку, улучшая боеспособность украинских войск в условиях активных боевых действий.
Половина использованных ВСУ на фронте снарядов — советского образца
Об этом рассказал заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ полковник Сергей Мусиенко.
По его словам, расчетная потребность в артиллерийских боеприпасах, которую имеют ВСУ, исходит из ситуации на фронте и запланированных задач.
Он рассказал, что советский калибр — 152 мм — вытесняется.
По его словам, в начале полномасштабного вторжения России ВСУ использовали на фронте пушки калибра 152 мм и 122 мм. А уже начиная с середины 2022 года, у украинских войск начали появляться 155 мм и 105 мм гаубицы, которые передавали партнеры.
К примеру, 155 мм гаубицы М777А2 мы впервые начали использовать на Изюмском направлении (это был 67 отдельный пушечный дивизион 406 отдельной артиллерийской бригады). И дальше уже во время контрнаступательных действий на Харьковском направлении было несколько подразделений, вооруженных 155 мм пушками.
Он добавил, что за 2022 год Силы обороны использовали около 1,5 млн. артиллерийских боеприпасов — начиная от 120 мм мин и заканчивая реактивными снарядами в РСЗО. Половина из них — калибра 152 мм и 122 мм. Треть — это были 155 мм выстрелы.
Уже в 2023 году мы израсходовали более 3 млн снарядов. Из них 1,6-1,7 миллиона — это были боеприпасы 155 мм.
По его словам, на 2024 год соотношение 152 мм и 155 мм составляет 1 к 10 соответственно.
Он уточнил, что сейчас ВСУ больше всего используют снаряды калибра 155 мм.
Далее 122 мм, следующий — 105 мм, и значительно дальше — 152 мм.
Что уже передали США Украине
С апреля 2024 г. Соединенные Штаты активно выполняют свои обязательства по поставке Украине военной помощи. По информации Пентагона, США уже передали значительную часть обещанного вооружения, включая боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и огневую поддержку.
Как сообщил на брифинге спикер Пентагона Пэт Райдер, в Украину уже доставили:
83% боеприпасов: артиллерийские снаряды калибра 155 мм, ракеты для HIMARS (GMLRS), а также боеприпасы для Patriot и NASAMS.
67% средств ПВО: среди них ракеты для систем Stinger и HAWK.
60% огневых средств: в частности бомбы малого диаметра и боеприпасы калибра 105 мм.
Кроме этого, США уже отправили в Украину тысячи артиллерийских снарядов, бронированные транспортные средства, ракеты для HIMARS, противотанковое оружие, артиллерийские системы, ракеты для ПВО, одну батарею Patriot и другие ключевые системы ПВО.
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