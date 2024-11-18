ВСУ использовали 3 млн артснарядов на фронте в 2023 году

В 2023 году украинские войска на фронте использовали 3 млн. снарядов. Половина из них – калибра 155 мм.

Половина использованных ВСУ на фронте снарядов — советского образца

Об этом рассказал заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ полковник Сергей Мусиенко.

По его словам, расчетная потребность в артиллерийских боеприпасах, которую имеют ВСУ, исходит из ситуации на фронте и запланированных задач.

Это значительное количество — столько нам ни разу не предоставляли. Скажем так: мы получаем вдвое меньше артиллерийских боеприпасов из-за разных факторов. Следовательно, мы и видим такую сегодняшнюю ситуацию на определенных участках фронта в условиях дефицита определенной номенклатуры артиллерийских боеприпасов. Сергей Мусиенко Замкомандующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ, полковник

Он рассказал, что советский калибр — 152 мм — вытесняется.

Однако во-первых, в мире еще есть и производство этих боеприпасов. И есть достаточно современные артиллерийские системы, которые сейчас эксплуатируются в наших войсках на этом калибре, и в них есть поставки 152 мм выстрелов. Это чешские САУ DANA-M2 и еще "советская" гаубица "Мста-Б". Поделиться

По его словам, в начале полномасштабного вторжения России ВСУ использовали на фронте пушки калибра 152 мм и 122 мм. А уже начиная с середины 2022 года, у украинских войск начали появляться 155 мм и 105 мм гаубицы, которые передавали партнеры.

К примеру, 155 мм гаубицы М777А2 мы впервые начали использовать на Изюмском направлении (это был 67 отдельный пушечный дивизион 406 отдельной артиллерийской бригады). И дальше уже во время контрнаступательных действий на Харьковском направлении было несколько подразделений, вооруженных 155 мм пушками.

Он добавил, что за 2022 год Силы обороны использовали около 1,5 млн. артиллерийских боеприпасов — начиная от 120 мм мин и заканчивая реактивными снарядами в РСЗО. Половина из них — калибра 152 мм и 122 мм. Треть — это были 155 мм выстрелы.

Уже в 2023 году мы израсходовали более 3 млн снарядов. Из них 1,6-1,7 миллиона — это были боеприпасы 155 мм.

По его словам, на 2024 год соотношение 152 мм и 155 мм составляет 1 к 10 соответственно.

Вместе с "натовским" калибром есть и 105-мм пушки, которые тоже себя очень хорошо зарекомендовали. В перспективе 155 мм калибр заменит 152 мм пушки, но пока мы быстро не можем это сделать. Поделиться

Он уточнил, что сейчас ВСУ больше всего используют снаряды калибра 155 мм.

Далее 122 мм, следующий — 105 мм, и значительно дальше — 152 мм.

Артснаряды

Что уже передали США Украине

С апреля 2024 г. Соединенные Штаты активно выполняют свои обязательства по поставке Украине военной помощи. По информации Пентагона, США уже передали значительную часть обещанного вооружения, включая боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и огневую поддержку.

Как сообщил на брифинге спикер Пентагона Пэт Райдер, в Украину уже доставили:

83% боеприпасов: артиллерийские снаряды калибра 155 мм, ракеты для HIMARS (GMLRS), а также боеприпасы для Patriot и NASAMS.

67% средств ПВО : среди них ракеты для систем Stinger и HAWK.

60% огневых средств: в частности бомбы малого диаметра и боеприпасы калибра 105 мм.