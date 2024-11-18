ЗСУ використали 3 млн артснарядів на фронті у 2023 році

У 2023 році українські війська на фронті використали 3 млн снарядів. Половина з них — калібру 155 мм.

Половина використаних ЗСУ на фронті снарядів — радянського зразка

Про це розповів заступник командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ полковник Сергій Мусієнко.

За його словами, розрахункова потреба в артилерійських боєприпасах, яку мають ЗСУ, виходить з ситуації на фронті та запланованих завдань.

Це значна кількість — стільки нам жодного разу не надавали. Скажімо так: ми отримуємо вдвічі менше артилерійських боєприпасів через різні фактори. Відтак ми й бачимо таку сьогоднішню ситуацію на певних ділянках фронту в умовах дефіциту певної номенклатури артилерійських боєприпасів. Сергій Мусієнко Заступник командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ, полковник

Він розповів, що радянський калібр — 152 мм — наразі витісняється.

Однак, по-перше, у світі ще є і виробництво цих боєприпасів. І є досить сучасні артилерійські системи, які зараз експлуатуються у наших військах на цьому калібрі, і до них є постачання 152 мм пострілів. Це чеські САУ DANA-M2 та ще "радянська" гаубиця "Мста-Б". Поширити

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ використовували на фронті гармати калібру 152 мм і 122 мм. А вже починаючи з середини 2022 року в українських військ почали з'являтися 155 мм та 105 мм гаубиці, які передавали партнери.

Наприклад, 155 мм гаубиці М777А2 ми вперше почали використовувати на Ізюмському напрямку (це був 67 окремий гарматний дивізіон 406 окремої артилерійської бригади). І надалі вже під час контрнаступальних дій на Харківському напрямку було декілька підрозділів, озброєних 155 мм гарматами.

Він додав, що за 2022 рік Сили оборони використали близько 1,5 млн артилерійських боєприпасів — починаючи від 120 мм мін і закінчуючи реактивними снарядами до РСЗВ. Половина з них — калібру 152 мм та 122 мм. Третина — це були 155 мм постріли.

Вже у 2023 році ми витратили понад 3 млн снарядів. З них 1,6-1,7 мільйона — це були боєприпаси 155 мм. Тобто половина використаних нами боєприпасів — це 155 мм.

За його словами, на 2024 рік співвідношення 152 мм і 155 мм складає 1 до 10 відповідно.

Водночас з "натівським" калібром є і 105-мм гармати, які також себе дуже добре зарекомендували. У перспективі 155 мм калібр замінить 152 мм гармати, але наразі ми швидко не можемо це зробити. Поширити

Він уточнив, що наразі ЗСУ найбільше використовують снаряди калібру 155 мм.

Далі 122 мм, наступний — 105 мм, і значно далі — 152 мм.

Артснаряди

Що саме вже передали США Україні

З квітня 2024 року Сполучені Штати активно виконують свої зобов'язання щодо постачання Україні військової допомоги. За інформацією Пентагону, США вже передали значну частину обіцяного озброєння, включаючи боєприпаси, засоби протиповітряної оборони (ППО) та вогневу підтримку.

Як повідомив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер, в Україну вже доставили:

83% боєприпасів: це артилерійські снаряди калібру 155 мм, ракети для HIMARS (GMLRS), а також боєприпаси для Patriot і NASAMS.

67% засобів ППО : серед них ракети для систем Stinger і HAWK.

60% вогневих засобів: зокрема, бомби малого діаметра та боєприпаси калібру 105 мм.