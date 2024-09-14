Україна вже виробляє власні артилерійські снаряди калібру 155 мм

Військово-промисловий комплекс України здатен виробляти власні 155-міліметрові артилерійські снаряди та вже робить це, розповів колишній голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.
Головні тези:
- Україна вперше розпочала виробництво власних артилерійських снарядів калібру 155 мм, що є великим успіхом для вітчизняного ВПК.
- Розвиток військово-промислового комплексу дозволив збільшити виробництво оборонної техніки в Україні вдвічі, з можливістю подальшого зростання.
- Україна також виробляє безпілотники з максимальною дальністю польоту до 1800 км, які вже успішно використовуються для атак на військові об'єкти РФ.
- Партнерська підтримка та збільшення фінансування можуть сприяти подальшому розвитку українського ВПК.
Україна виробляє артилерійські снаряди 155 мм
Виробництво власних боєприпасів планувалось давно, і це було однією з найважливіших цілей вітчизняного ВПК.
Раніше Україна не виготовляла снаряди такого калібру. Тому це є великим успіхом для вітчизняного ВПК, яке досі страждає через недостатність фінансування.
Україна має можливість збільшити виробництво зброї, проте їй бракує грошей. У цьому можуть допомогти партнери.
Камишін розповів, що за час його перебування на посаді голови Мінстратегпрому виробництво оборонної техніки зросло вдвічі. До кінця року можна буде говорити про збільшення в три рази.
Вітчизняні дрони вражають об’єкти на відстані 1800 км
В Україні добре налагоджене виробництво безпілотників. Серед них є ефективні «бомбери», які можуть атакувати цілі на великих відстанях.
Голова ГУР Кирило Буданов нещодавно підтвердив, що Україна випускає безпілотники з максимальною дальністю польоту до 1800 км.
Усі дрони, які літають на територію Росії, вітчизняного виробництва. Вони вже довели свою ефективність, атакуючи військові об’єкти та нафтобази, які годують воєнну машину Кремля.
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