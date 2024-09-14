Україна вже виробляє власні артилерійські снаряди калібру 155 мм

Військово-промисловий комплекс України здатен виробляти власні 155-міліметрові артилерійські снаряди та вже робить це, розповів колишній голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Україна виробляє артилерійські снаряди 155 мм

Виробництво власних боєприпасів планувалось давно, і це було однією з найважливіших цілей вітчизняного ВПК.

Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155 мм артилерійських снарядів. Олександр Камишін Колишній голова Мінстратегпрому України

Раніше Україна не виготовляла снаряди такого калібру. Тому це є великим успіхом для вітчизняного ВПК, яке досі страждає через недостатність фінансування.

Україна має можливість збільшити виробництво зброї, проте їй бракує грошей. У цьому можуть допомогти партнери.

Камишін розповів, що за час його перебування на посаді голови Мінстратегпрому виробництво оборонної техніки зросло вдвічі. До кінця року можна буде говорити про збільшення в три рази.

Вітчизняні дрони вражають об’єкти на відстані 1800 км

В Україні добре налагоджене виробництво безпілотників. Серед них є ефективні «бомбери», які можуть атакувати цілі на великих відстанях.

Голова ГУР Кирило Буданов нещодавно підтвердив, що Україна випускає безпілотники з максимальною дальністю польоту до 1800 км.

Усі дрони, які літають на територію Росії, вітчизняного виробництва. Вони вже довели свою ефективність, атакуючи військові об’єкти та нафтобази, які годують воєнну машину Кремля.