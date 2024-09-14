Украина уже производит собственные артиллерийские снаряды калибра 155 мм.
Категория
Украина
Дата публикации

Украина уже производит собственные артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

снаряды
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Источник:  online.ua

Военно-промышленный комплекс Украины способен производить собственные 155-мм артиллерийские снаряды и уже делает это, рассказал бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин.

Главные тезисы

  • Украина впервые начала производство собственных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, что является большим успехом для отечественного ВПК.
  • Развитие военно-промышленного комплекса позволило увеличить производство оборонной техники в Украине вдвое, с возможностью дальнейшего роста.
  • Украина также производит беспилотники с максимальной дальностью полета до 1800 км, которые уже успешно используются для атак на военные объекты РФ.
  • Партнерская поддержка и увеличение финансирования могут способствовать дальнейшему развитию украинского ВПК.

Украина производит артиллерийские снаряды 155 мм

Производство собственных боеприпасов планировалось давно, и это была одна из важнейших целей отечественного ВПК.

Я не могу многое сказать, но мы начали собственное производство 155 мм артиллерийских снарядов.

Александр Камышин

Александр Камышин

Бывший глава Минстратегпрома Украины

Ранее Украина не производила снаряды такого калибра. Поэтому это большой успех для отечественного ВПК, которое до сих пор страдает из-за недостатка финансирования.

У Украины есть возможность увеличить производство оружия, однако ей не хватает денег. В этом могут помочь партнеры.

Камышин рассказал, что за время его пребывания в должности главы Минстратегпрома производство оборонной техники выросло вдвое. До конца года можно будет говорить об увеличении в три раза.

Отечественные дроны поражают объекты на расстоянии 1800 км

В Украине хорошо отлажено производство беспилотников. Среди них есть эффективные «бомберы», которые могут атаковать цели на больших расстояниях.

Глава ГУР Кирилл Буданов недавно подтвердил, что Украина выпускает беспилотники с максимальной дальностью полета до 1800 км.

Все дроны, летающие на территорию России, отечественного производства. Они уже доказали свою эффективность, атакуя военные объекты и нефтебазы, кормящие военную машину Кремля.

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