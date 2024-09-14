Украина уже производит собственные артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

Военно-промышленный комплекс Украины способен производить собственные 155-мм артиллерийские снаряды и уже делает это, рассказал бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин.
Главные тезисы
- Украина впервые начала производство собственных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, что является большим успехом для отечественного ВПК.
- Развитие военно-промышленного комплекса позволило увеличить производство оборонной техники в Украине вдвое, с возможностью дальнейшего роста.
- Украина также производит беспилотники с максимальной дальностью полета до 1800 км, которые уже успешно используются для атак на военные объекты РФ.
- Партнерская поддержка и увеличение финансирования могут способствовать дальнейшему развитию украинского ВПК.
Украина производит артиллерийские снаряды 155 мм
Производство собственных боеприпасов планировалось давно, и это была одна из важнейших целей отечественного ВПК.
Ранее Украина не производила снаряды такого калибра. Поэтому это большой успех для отечественного ВПК, которое до сих пор страдает из-за недостатка финансирования.
У Украины есть возможность увеличить производство оружия, однако ей не хватает денег. В этом могут помочь партнеры.
Камышин рассказал, что за время его пребывания в должности главы Минстратегпрома производство оборонной техники выросло вдвое. До конца года можно будет говорить об увеличении в три раза.
Отечественные дроны поражают объекты на расстоянии 1800 км
В Украине хорошо отлажено производство беспилотников. Среди них есть эффективные «бомберы», которые могут атаковать цели на больших расстояниях.
Глава ГУР Кирилл Буданов недавно подтвердил, что Украина выпускает беспилотники с максимальной дальностью полета до 1800 км.
Все дроны, летающие на территорию России, отечественного производства. Они уже доказали свою эффективность, атакуя военные объекты и нефтебазы, кормящие военную машину Кремля.
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