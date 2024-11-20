Между ВСУ и армией РФ произошло 15 боестолкновений на Покровском направлении

С начала суток 20 ноября общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 88. Оккупанты действуют особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях.
Главные тезисы
- На Покровском направлении зафиксировано 15 боестолкновений между ВСУ и армией РФ.
- Украинские войска успешно отразили атаки российских захватчиков на различных направлениях, нанеся им значительные потери в технике.
- Общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта увеличилось до 88, с особой активностью оккупантов на Покровском и Кураховском направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 20 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 20.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Яблоновка, Сидоровка, Александрия, Большая Писаревка, Волфин Сумской области; Лемищине Харьковской области; Леоновка Черниговской области.
По имеющейся информации в настоящее время Россия нанесла 9 авиаударов по территории Курской области, применив 15 КАБов.
На Харьковском направлении сегодня наши войска отразили две атаки россиян в районе Волчанска и Старицы.
Пять штурмовых действий захватчиков остановили наши воины вблизи Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленой Рощи на Купянском направлении.
На Лиманском направлении враг атакует в районах Чернещины, Заречного и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 6 боеприкосновений, из которых одно продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении противник активно применял бомбардировочную авиацию, в районе населенного пункта Червоное сбросил четыре КАБ.
На Торецком направлении противник при поддержке авиации четыре раза тщетно атаковал позиции наших войск в районе населенного пункта Торецк. Также враг сбросил две авиабомбы в районе Константиновки.
На Покровском направлении сегодня враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутый Яр, Красный Яр, Лисковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Григоровка и Пушкино.
На Кураховском направлении наши защитники отражали 12 боеприкосновений в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Солнцовка, Максимилиановка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка. Девять вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками, продолжаются еще три боестолкновения.
На Времивском направлении остановлено 20 штурмов противника вблизи Трудового, Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки и Новодаровки, еще четыре штурма продолжаются до сих пор.
На Приднепровском направлении наши воины трижды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1690 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 390 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 19 119 (+27) ед,
артиллерийских систем — 20 681 (+49) ед,
РСЗО — 1 252 (+0) ед,
средств ПВО — 1 001 (+2) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 202 (+91) ед,
крылатых ракет — 2 756 (+2) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 29 648 (+100) ед,
специальной техники — 3 674 (+2) ед.
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