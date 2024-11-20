Между ВСУ и армией РФ произошло 15 боестолкновений на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 15 боестолкновений на Покровском направлении

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток 20 ноября общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 88. Оккупанты действуют особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях.

Главные тезисы

  • На Покровском направлении зафиксировано 15 боестолкновений между ВСУ и армией РФ.
  • Украинские войска успешно отразили атаки российских захватчиков на различных направлениях, нанеся им значительные потери в технике.
  • Общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта увеличилось до 88, с особой активностью оккупантов на Покровском и Кураховском направлениях.

Актуальная ситуация на фронте 20 ноября

Оперативная информация по состоянию на 16.00 20.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Оккупанты не прекращают применять артиллерию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Яблоновка, Сидоровка, Александрия, Большая Писаревка, Волфин Сумской области; Лемищине Харьковской области; Леоновка Черниговской области.

По имеющейся информации в настоящее время Россия нанесла 9 авиаударов по территории Курской области, применив 15 КАБов.

  • На Харьковском направлении сегодня наши войска отразили две атаки россиян в районе Волчанска и Старицы.

  • Пять штурмовых действий захватчиков остановили наши воины вблизи Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленой Рощи на Купянском направлении.

  • На Лиманском направлении враг атакует в районах Чернещины, Заречного и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 6 боеприкосновений, из которых одно продолжается до сих пор.

  • На Краматорском направлении противник активно применял бомбардировочную авиацию, в районе населенного пункта Червоное сбросил четыре КАБ.

  • На Торецком направлении противник при поддержке авиации четыре раза тщетно атаковал позиции наших войск в районе населенного пункта Торецк. Также враг сбросил две авиабомбы в районе Константиновки.

  • На Покровском направлении сегодня враг 15 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутый Яр, Красный Яр, Лисковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Григоровка и Пушкино.

  • На Кураховском направлении наши защитники отражали 12 боеприкосновений в районах населенных пунктов Берестки, Заря, Солнцовка, Максимилиановка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка. Девять вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками, продолжаются еще три боестолкновения.

  • На Времивском направлении остановлено 20 штурмов противника вблизи Трудового, Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки и Новодаровки, еще четыре штурма продолжаются до сих пор.

  • На Приднепровском направлении наши воины трижды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1690 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9 390 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 119 (+27) ед,

  • артиллерийских систем — 20 681 (+49) ед,

  • РСЗО — 1 252 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1 001 (+2) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 202 (+91) ед,

  • крылатых ракет — 2 756 (+2) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 29 648 (+100) ед,

  • специальной техники — 3 674 (+2) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 87 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 724 тыс солдат РФ за 1000 дней полномасштабного вторжения
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 724 тыс солдат РФ за 1000 дней полномасштабного вторжения
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1600 окупантов РФ, 27 ББМ и 49 артсистем за сутки
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1600 окупантов РФ, 27 ББМ и 49 артсистем за сутки

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?