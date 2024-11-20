ВСУ уничтожили более 1600 окупантов РФ, 27 ББМ и 49 артсистем за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1600 окупантов РФ, 27 ББМ и 49 артсистем за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1600 окупантов РФ, 27 ББМ и 49 артсистем за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 725740 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат РФ на фронте.
  • Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 725 740 военных.
  • За прошедшие сутки украинские вооруженные силы уничтожили более 1600 окупантов РФ, 27 Боевых Бронированных Машин и 49 артиллерийских систем.
  • На разных направлениях боевых действий фиксируется активность окупантов, применяющих авиацию и артиллерию.
  • Силы обороны Украины успешно удерживают оборонные позиции и отражают штурмовые действия противника на фронте.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1690 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9 390 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 119 (+27) ед,

  • артиллерийских систем — 20 681 (+49) ед,

  • РСЗО — 1 252 (+0) ед,

  • средств ПВО — 1 001 (+2) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 202 (+91) ед,

  • крылатых ракет — 2 756 (+2) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 29 648 (+100) ед,

  • специальной техники — 3 674 (+2) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

  • На Харьковском направлении враг пять раз безуспешно пытался вклиниться в оборону наших защитников неподалеку от Волчанска.

  • На Купянском направлении в сутки произошло одиннадцать атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызового, Первомайского и Кругляковки. В данном направлении враг активно применял авиацию.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековка, Новоегоровка, Григоровка, Торское и Терны.

  • Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг осуществил восемь атак неподалеку от Торецка, Дружбы и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых действий агрессора в районах Луча, Лисовки, Петровки, Даченского, Миролюбовки, Новоторецкого, Юрьевки, Пустынки и Пушкиного.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 23 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Новоселидовки, Солнцовки, Берестков, Курахового, Дальнего, Елизаветовки и Антоновки.

  • На Времивском направлении противник, при поддержке авиации, совершил 15 штурмов наших позиций вблизи Константинопольского, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки.

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