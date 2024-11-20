ВСУ уничтожили более 1600 окупантов РФ, 27 ББМ и 49 артсистем за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1690 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

На Харьковском направлении враг пять раз безуспешно пытался вклиниться в оборону наших защитников неподалеку от Волчанска.

На Купянском направлении в сутки произошло одиннадцать атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Лозовой, Петропавловки, Загрызового, Первомайского и Кругляковки. В данном направлении враг активно применял авиацию.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековка, Новоегоровка, Григоровка, Торское и Терны.