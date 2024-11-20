ЗСУ знищили понад 1600 окупантів РФ, 27 ББМ та 49 артсистем за добу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1600 окупантів РФ, 27 ББМ та 49 артсистем за добу

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1600 окупантів РФ, 27 ББМ та 49 артсистем за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 725 740 військових.

Головні тези:

  • Збройні сили України знищили понад 1600 окупантів РФ та 27 бойових броньованих машин за останню добу.
  • Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення налічує 725 740 військових.
  • На різних напрямках бойових дій фіксується активність окупантів, які намагаються вклинитися в українську оборону, використовуючи авіацію та артилерію.
  • Протягом минулої доби зареєстровано 139 бойових зіткнень, зокрема на Харківському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.
  • Сили оборони України активно відбивали штурмові дії противника та успішно тримають оборонні позиції на різних ділянках фронту.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 690 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9 390 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 19 119 (+27) од,

  • артилерійських систем — 20 681 (+49) од,

  • РСЗВ — 1 252 (+0) од,

  • засобів ППО — 1 001 (+2) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 329 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 202 (+91) од,

  • крилатих ракет — 2 756 (+2) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 29 648 (+100) од,

  • спеціальної техніки — 3 674 (+2) од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень.

  • На Харківському напрямку ворог п’ять разів безуспішно намагався вклинитись в оборону наших захисників неподалік Вовчанська.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося одинадцять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. На даному напрямку ворог активно застосовував авіацію.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківка, Новоєгорівка, Григорівка, Торське та Терни.

  • Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька, Дружби та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіного.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки.

  • На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, здійснив 15 штурмів наших позицій поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки.

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