ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ, 8 танков и 50 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ, 8 танков и 50 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ, 8 танков и 50 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 727 250 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили более 1500 солдат РФ, 8 танков и 50 артсистем за прошедшие сутки.
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 727 250 военных.
  • В боевых действиях зафиксировано 153 столкновения, где украинские силы успешно отразили атаки оккупантов.
  • Активное использование авиации сопровождается жестким сопротивлением украинских защитников на всех направлениях.
  • Враг активно пытается продвигаться, однако украинские силы обороны продолжают успешно сдерживать противника и предотвращать прорывы.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1510 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9 398 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 19 143 (+24) ед,

  • артиллерийских систем — 20 731 (+50) ед,

  • РСЗО — 1 253 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1 003 (+2) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 259 (+57) ед,

  • крылатых ракет — 2 756 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 29 745 (+97) ед,

  • специальной техники — 3 674 (+0) ед.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновений.

  • В Харьковском направлении враг четырежды проводил безрезультатные штурмовые действия в районах Волчанска и Старицы.

  • Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Колесниковки, Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Роща.

  • На лиманском направлении наши войска остановили десять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Чернещины, Заречного, Григорьевки, Серебрянки и Тернов.

  • Активно применяя бомбардировочную авиацию, враг семь раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

Тридцать четыре атаки, такое количество за прошедшие сутки, отбиты нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Луч, Крутый Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Новоалексеевка, Григоровка и Пушкино.

  • Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Заря, Солнцовка, Максимилиановка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка оккупанты 29 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

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