ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ, 8 танков и 50 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1510 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновений.

В Харьковском направлении враг четырежды проводил безрезультатные штурмовые действия в районах Волчанска и Старицы.

Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Колесниковки, Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Роща.

На лиманском направлении наши войска остановили десять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Чернещины, Заречного, Григорьевки, Серебрянки и Тернов.