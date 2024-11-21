ВСУ уничтожили более 1500 солдат РФ, 8 танков и 50 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 727 250 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1500 солдат РФ, 8 танков и 50 артсистем за прошедшие сутки.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 727 250 военных.
- В боевых действиях зафиксировано 153 столкновения, где украинские силы успешно отразили атаки оккупантов.
- Активное использование авиации сопровождается жестким сопротивлением украинских защитников на всех направлениях.
- Враг активно пытается продвигаться, однако украинские силы обороны продолжают успешно сдерживать противника и предотвращать прорывы.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1510 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 398 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 19 143 (+24) ед,
артиллерийских систем — 20 731 (+50) ед,
РСЗО — 1 253 (+1) ед,
средств ПВО — 1 003 (+2) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 259 (+57) ед,
крылатых ракет — 2 756 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 29 745 (+97) ед,
специальной техники — 3 674 (+0) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновений.
В Харьковском направлении враг четырежды проводил безрезультатные штурмовые действия в районах Волчанска и Старицы.
Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло семи. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Колесниковки, Загрызового, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Роща.
На лиманском направлении наши войска остановили десять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Чернещины, Заречного, Григорьевки, Серебрянки и Тернов.
Активно применяя бомбардировочную авиацию, враг семь раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.
Силы обороны продолжают сдерживать неприятеля на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Заря, Солнцовка, Максимилиановка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка оккупанты 29 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
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