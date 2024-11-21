У ЗСУ підтвердили атаку на командний пункт армії РФ на Курщині — відео
Категорія
Події
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У ЗСУ підтвердили атаку на командний пункт армії РФ на Курщині — відео

Сили безпілотних систем
Палац

Українські захисники ударили по командному пункту росіян у районі селища Мар'їно Курської області. 20 листопада медіа писали, що об'єкт могли атакувати ракетами Storm Shadow.

Головні тези:

  • Українські захисники ударили по командному пункту російських військ у районі селища Мар'їно Курської області.
  • Операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження виконали Сили безпілотних систем ЗСУ.
  • ЗСУ вперше застосували рейдові ракети Storm Shadow для удару по командному пункту армії РФ.
  • Атака може бути пов'язана з можливим прихованим командним пунктом нелегітимного президента РФ Володимира Путіна у маєтку Барятинських.
  • Проведена операція підтверджує високий рівень підготовки та ефективність українських військових.

Сили безпілотних систем коригували удар ЗСУ по командному пункту на Курщині

Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ в Telegram.

Оператори Сил безпілотних систем успішно виконали операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту противника в районі н.п. Мар'їно, Курської області.

Там додали, що завдання виконали сили екіпажу "Гарпун" 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" у взаємодії із загоном безпілотних сил 78 окремого десантно-штурмового полку "Джміль".

При цьому в коментарях під постом у Facebook 413 окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" натякнув, що атаку вперше в історії здійснили британськими крилатими ракетами.

Перший удар ЗСУ ракетами Storm Shadow по РФ

20 листопада Bloomberg написало, що Україна вперше атакувала російську територію ракетами Storm Shadow. Водночас російські пропагандисти оприлюднили у Telegram відео прильотів у селищі Мар'їно.

Пізніше Defense Express повідомило, що ціллю української атаки міг стати об'єкт російського диктатора Володимира Путіна — маєток Барятинських.

За даними видання, на території маєтку знаходиться підземний командний пункт окупантів. Там могло перебувати командування військ РФ у Курській області і навіть північнокорейські генерали.

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