У ЗСУ підтвердили атаку на командний пункт армії РФ на Курщині — відео

Українські захисники ударили по командному пункту росіян у районі селища Мар'їно Курської області. 20 листопада медіа писали, що об'єкт могли атакувати ракетами Storm Shadow.

Сили безпілотних систем коригували удар ЗСУ по командному пункту на Курщині

Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ в Telegram.

Оператори Сил безпілотних систем успішно виконали операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту противника в районі н.п. Мар'їно, Курської області. Поширити

Там додали, що завдання виконали сили екіпажу "Гарпун" 413 окремого батальйону безпілотних систем "Рейд" у взаємодії із загоном безпілотних сил 78 окремого десантно-штурмового полку "Джміль".

При цьому в коментарях під постом у Facebook 413 окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" натякнув, що атаку вперше в історії здійснили британськими крилатими ракетами.

Перший удар ЗСУ ракетами Storm Shadow по РФ

20 листопада Bloomberg написало, що Україна вперше атакувала російську територію ракетами Storm Shadow. Водночас російські пропагандисти оприлюднили у Telegram відео прильотів у селищі Мар'їно.

Пізніше Defense Express повідомило, що ціллю української атаки міг стати об'єкт російського диктатора Володимира Путіна — маєток Барятинських. Поширити

За даними видання, на території маєтку знаходиться підземний командний пункт окупантів. Там могло перебувати командування військ РФ у Курській області і навіть північнокорейські генерали.