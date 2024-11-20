Об'єкт Путіна на Курщині. Аналітики припустили ціль удару Storm Shadow по РФ

Ціллю міг бути об'єкт з підземним командним пунктом РФ, вважають військові експерти Defense Express.

Україна, ймовірно, вперше застосувала далекобійні ракети Storm Shadow по території Росії. Про це 20 листопада пишуть провідні західні медіа.

Україна могла ударити Storm Shadow по об’єкту Путіна

Як зазначає видання, якщо Україна дійсно застосувала Storm Shadow по території Росії, то вдарила не по простому об'єкту. Адже у Курській області може бути об'єкт з командуванням угрупування армії РФ разом з північнокорейськими генералами.

Зокрема у мережі з'явилось відео з населеного пункту Мар'їне. На ньому чути низку звуків, схожих на вибухи.

Цікавим є те, що відео зняте неподалік від історичної будівлі маєтку Барятинських. Наразі це приміщення є санаторієм, який підпорядковується Управлінню справами президента РФ.

Footage of a missile strike recorded in the Kursk Region, presumably Storm Shadow missiles in action. pic.twitter.com/pP4T4QP8ql — Clash Report (@clashreport) November 20, 2024

За непідтвердженою інформацією, об'єкт, який уражається, у східній частині санаторію і фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу "вузол зв'язку".

Defense Express зазначає, що мова може йти не про рядовий об'єкт зв'язківців, а про заглиблений командний пункт. Беручи до уваги всі деталі, вірогідно те, що ним користувалось командування угрупуванням російських військ у Курській області. Окрім них там могли перебувати й північнокорейські генерали.

На думку Defense Express, саме перебування командування у цій локації могло зробити її ціллю Storm Shadow. Адже вони призначені для ураження цілей такої категорії, бо їх 450-кг бойова частина спеціально створення для ураження захищених об'єктів.

Storm Shadow

Storm Shadow для України: де був перший удар по РФ

Сили оборони України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімного західного посадовця,

Агентство не уточнює, коли й де саме Україна уразила цілі за допомогою Storm Shadow, але раніше 20 листопада російські джерела писали про застосування цих ракет у Курській області. Поширити

Про удар британськими ракетами повідомляє і портал The Guardian, який посилається на аналіз фото фрагментів ракет з Курщини.

В офісі прем’єр-міністра Великої Британії заявили, що не коментують повідомлення про можливе застосування Storm Shadow проти цілей на російській території.

Медіа раніше повідомили, що Британія непублічно схвалила дозвіл на удари України переданими крилатими ракетами по російських цілях у відповідь на розгортання Росією північнокорейських військ.

Раніше удари своїми далекобійними ракетами ATACMS по Росії дозволили і США, хоча публічно вони про це не оголошують.

Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow ще минулого року. Ці ракети, з дальністю ураження до 300 км, були адаптовані до використання на модернізованих українських літаках Су-24М. При цьому раніше українським військовим забороняли застосовувати їх для ударів по території Росії. Останній відомий випадок використання цих ракет Генштаб ЗСУ зафіксував 5 жовтня, коли були вражені три командні пункти противника.