Объект Путина на Курщине. Аналитики допустили цель удара Storm Shadow по РФ

Целью мог быть объект с подземным командным пунктом РФ, считают военные эксперты Defense Express.

Украина, по всей вероятности, впервые применила дальнобойные ракеты Storm Shadow по территории России. Об этом 20 ноября пишут ведущие западные СМИ.

Украина могла ударить Storm Shadow по объекту Путина

Если Украина действительно применила Storm Shadow по территории России, то ударила не по простому объекту. Ведь в Курской области возможен объект с командованием группировки армии РФ вместе с северокорейскими генералами.

В частности, в сети появилось видео из населенного пункта Марьино. На нем слышен ряд звуков, похожих на взрывы.

Интересно то, что видео снято неподалеку от исторического здания имения Барятинских. Пока это помещение является санаторием, который подчиняется Управлению делами президента РФ.

Footage of a missile strike recorded in the Kursk Region, presumably Storm Shadow missiles in action. pic.twitter.com/pP4T4QP8ql — Clash Report (@clashreport) November 20, 2024

По неподтвержденной информации, поражаемый объект в восточной части санатория и фигурирует информация, что там военный объект типа "узел связи".

Defense Express отмечает, что речь может идти не о рядовом объекте связистов, а об углубленном командном пункте. Учитывая все детали, вероятно, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. Кроме них там могли находиться и северокорейские генералы.

По мнению Defense Express, именно нахождение командования в этой локации могло совершить ее целью Storm Shadow. Ведь они предназначены для поражения целей такой категории, потому что их 450-кг боевая часть специально создана для поражения защищенных объектов.

Storm Shadow

Storm Shadow для Украины: где был первый удар по РФ

Силы обороны Украины впервые применили британские крылатые ракеты Storm Shadow по военным объектам на территории России.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного западного чиновника,

Агентство не уточняет, когда и где Украина поразила цели с помощью Storm Shadow, но ранее 20 ноября российские источники писали о применении этих ракет в Курской области. Поделиться

Об ударе британскими ракетами сообщает и портал The Guardian, ссылающийся на анализ фото фрагментов ракет с Курщины.

В офисе премьер-министра Великобритании заявили, что не комментируют уведомление о возможном применении Storm Shadow против целей на российской территории.

Медиа ранее сообщили, что Британия непублично одобрила разрешение на удары Украины переданными крылатыми ракетами по российским целям в ответ на развертывание Россией северокорейских войск.

Ранее удары своими дальнобойными ракетами ATACMS по России разрешили и США, хотя публично они об этом не объявляют.

Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow еще в прошлом году. Эти ракеты с дальностью поражения до 300 км были адаптированы к использованию на модернизированных украинских самолетах Су-24М. При этом ранее украинским военным запрещали использовать их для ударов по территории России. Последний известный случай использования этих ракет Генштаб ВСУ зафиксировал 5 октября, когда были поражены три командных пункта противника.