У ВСУ подтвердили атаку на командный пункт армии РФ на Курщине — видео

Украинские защитники ударили по командному пункту россиян в районе поселка Марьино Курской области, 20 ноября медиа писали, что объект могли атаковать ракетами Storm Shadow.

Силы беспилотных систем корректировали удар ВСУ по командному пункту на Курщине

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ в Telegram.

Операторы сил беспилотных систем успешно выполнили операцию по корректировке и фиксации результатов огневого поражения командного пункта противника в районе н.п. Марьино, Курской области. Поделиться

Там добавили, что задача выполнила силы экипажа "Гарпун" 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" во взаимодействии с отрядом беспилотных сил 78 отдельного десантно-штурмового полка "Джмиль".

При этом в комментариях под постом в Facebook 413 отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" намекнул, что атаку впервые в истории совершили британскими крылатыми ракетами.

Первый удар ВСУ ракетами Storm Shadow по РФ

20 ноября Bloomberg написало, что Украина впервые атаковала российскую территорию ракетами Storm Shadow. В то же время, российские пропагандисты обнародовали в Telegram видео прилетов в поселке Марьино.

Позже Defense Express сообщило, что целью украинской атаки могло стать объект российского диктатора Владимира Путина — имение Барятинских. Поделиться

По данным издания, на территории имения находится подземный командный пункт окупантов. Там могло находиться командование войск РФ в Курской области и даже северокорейские генералы.