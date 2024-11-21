У ВСУ подтвердили атаку на командный пункт армии РФ на Курщине — видео

Украинские защитники ударили по командному пункту россиян в районе поселка Марьино Курской области, 20 ноября медиа писали, что объект могли атаковать ракетами Storm Shadow.
Главные тезисы
- ВСУ подтвердили успешную атаку на командный пункт армии РФ на Курщине.
- Операцию провели силы беспилотных систем Украины, используя ракеты Storm Shadow.
- Атака могла быть направлена на возможный командный пункт Владимира Путина в имении Барятинских.
- Действия украинских военных показали высокий уровень подготовки и эффективность операции.
- Эксперты считают, что целью удара мог быть подземный командный пункт в имении Барятинских, где могли находиться высокопоставленные российские и даже северокорейские военные.
Силы беспилотных систем корректировали удар ВСУ по командному пункту на Курщине
Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ в Telegram.
Там добавили, что задача выполнила силы экипажа "Гарпун" 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" во взаимодействии с отрядом беспилотных сил 78 отдельного десантно-штурмового полка "Джмиль".
При этом в комментариях под постом в Facebook 413 отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" намекнул, что атаку впервые в истории совершили британскими крылатыми ракетами.
Первый удар ВСУ ракетами Storm Shadow по РФ
20 ноября Bloomberg написало, что Украина впервые атаковала российскую территорию ракетами Storm Shadow. В то же время, российские пропагандисты обнародовали в Telegram видео прилетов в поселке Марьино.
По данным издания, на территории имения находится подземный командный пункт окупантов. Там могло находиться командование войск РФ в Курской области и даже северокорейские генералы.
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