По информации Генштаба ВСУ, за сутки украинскими военными были ликвидированы еще 1 тыс 50 военных преступников из оккупационной армии РФ и отбиты 190 вражеских атак на фронте.

Что происходит на фронте

В частности, в Харьковской области российские кафиры провели 10 безуспешных попыток атак в районе Старицы, Волчанска и Глубокого.

В направлении Купянска зафиксировано 18 боеприкосновений в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Все вражеские атаки были отражены.

В направлении Лимана в Донецкой области украинские военные остановили 16 атак российских захватчиков в районах Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества.

В направлении Краматорска отражены 3 попытки атак российских оккупантов вблизи Временного Яра и Ступочек.

5 раз враг безуспешно пытался продвинуться в районе Торецка и Щербиновки.

ВСУ отразили 48 атак военных преступников из оккупационной армии РФ в направлении Покровска. Враг пытался продвинуться неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Петровка, Млечное и Пустынка.

31 раз российские оккупанты безуспешно пытались атаковать в направлении Курахово, близ Берестков, Солнцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Екатериновки и Антоновки оккупанты.

14 вражеских атак отражены в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки.

В Запорожской области кафиры предприняли одну безуспешную попытку продвижения в районе Пятихаток.

5 вражеских атак отбиты на левобережье Днепра в Херсонской области .

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 15 авиаударов, применив 22 управляемых авиабомба, также наши защитники отразили 29 атак захватчиков, — добавляют в Генштабе.

Что известно о текущих и общих потерях окупантов из армии РФ

По информации Генштаба, с начала войны оккупационная армия РФ потеряла уже 728 тыс. 300 солдат.

личного состава — около 728 тыс 300 (+1050) человек ликвидировано;

танков — 9 тыс 399 (+1) ед;

боевых бронированных машин — 19 тыс 156 (+13) ед;

артиллерийских систем — 20 тыс 736 (+5) ед;

РСЗО — 1 тыс 254 (+1) ед;

средства ПВО — 1 тыс 4 (+1) ед;

самолетов — 369 ед.;

вертолетов — 329 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 тыс 260 (+1) ед;

крылатых ракет — 2 тыс 764 (+8) ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 29 тыс 777 (+32) ед;

специальной техники — 3 тыс 675 (+1) ед.

Один удар по важной цели противника нанесли за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны.