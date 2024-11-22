По информации Генштаба ВСУ, за сутки украинскими военными были ликвидированы еще 1 тыс 50 военных преступников из оккупационной армии РФ и отбиты 190 вражеских атак на фронте.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно отразили 190 вражеских атак и ликвидировали более 1000 солдат армии РФ за сутки.
- Оккупационная армия РФ потеряла около 728 тыс. солдат и значительное количество техники с начала войны.
- Ракетные войска и артиллерия украинских сил провели успешный удар по важной цели противника.
- В различных областях Украины, включая Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую, отражены многочисленные атаки российских захватчиков.
- Генштаб информирует о существенных потерях оккупантов из армии РФ, включая уничтожение более 1000 солдат и потерю техники.
Что происходит на фронте
В частности, в Харьковской области российские кафиры провели 10 безуспешных попыток атак в районе Старицы, Волчанска и Глубокого.
В направлении Купянска зафиксировано 18 боеприкосновений в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Все вражеские атаки были отражены.
В направлении Лимана в Донецкой области украинские военные остановили 16 атак российских захватчиков в районах Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества.
В направлении Краматорска отражены 3 попытки атак российских оккупантов вблизи Временного Яра и Ступочек.
5 раз враг безуспешно пытался продвинуться в районе Торецка и Щербиновки.
ВСУ отразили 48 атак военных преступников из оккупационной армии РФ в направлении Покровска. Враг пытался продвинуться неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Петровка, Млечное и Пустынка.
31 раз российские оккупанты безуспешно пытались атаковать в направлении Курахово, близ Берестков, Солнцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Екатериновки и Антоновки оккупанты.
14 вражеских атак отражены в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки.
В Запорожской области кафиры предприняли одну безуспешную попытку продвижения в районе Пятихаток.
5 вражеских атак отбиты на левобережье Днепра в Херсонской области .
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 15 авиаударов, применив 22 управляемых авиабомба, также наши защитники отразили 29 атак захватчиков, — добавляют в Генштабе.
Что известно о текущих и общих потерях окупантов из армии РФ
По информации Генштаба, с начала войны оккупационная армия РФ потеряла уже 728 тыс. 300 солдат.
личного состава — около 728 тыс 300 (+1050) человек ликвидировано;
танков — 9 тыс 399 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 19 тыс 156 (+13) ед;
артиллерийских систем — 20 тыс 736 (+5) ед;
РСЗО — 1 тыс 254 (+1) ед;
средства ПВО — 1 тыс 4 (+1) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 тыс 260 (+1) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 764 (+8) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 29 тыс 777 (+32) ед;
специальной техники — 3 тыс 675 (+1) ед.
Один удар по важной цели противника нанесли за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны.
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