Между ВСУ и армией РФ произошло 114 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 21.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северском направлении авиация противника нанесла удар КАБам по Кузьминовке.

На Лиманском направлении за день захватническая армия также совершила двенадцать атак на позиции украинцев вблизи Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. Десять боев завершились, еще два — продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Купянском направлении российские оккупанты 12 раз атаковали Силы обороны в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, бои продолжаются.

На Краматорском направлении с начала суток враг дважды атаковал вблизи Временного Яра и Ступочек, в настоящее время идет бой.

На Торецком направлении агрессор четырежды пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Враг активно применяет авиацию. Нанес удары КАБами по Торецку, Калиновому, Иванополью и Константиновке.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Млечного и Пустынки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 22 атаки противника, восемь боестолкновений — еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия совершила 21 атаку вблизи Берестков, Солнцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Екатериновки и Антоновки. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Продолжаются бои. Враг сбросил семь авиабомб на Андреевку.

На Времивском направлении произошло семь вражеских атак в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки. Три боя еще продолжаются. Под ударами вражеских бомб оказались Улакли и Большая Новоселка.

На Ореховском направлении оккупационные войска однажды штурмовали позиции Сил обороны вблизи Пятихаток.

На Приднепровском направлении идет вражеская атака.