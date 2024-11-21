Между ВСУ и армией РФ произошло 114 боестолкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и деревни ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 114.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины отразили более 30 попыток врага прорвать оборону, уничтожив значительное количество российской техники и личного состава.
- Украинские воины проявляют высокую боевую готовность и патриотизм в защите своей страны от иностранных угроз.
- Согласно данным Генштаба, за сутки уничтожено 1510 российских захватчиков и значительное количество военной техники, включая танки, бронетехнику, артиллерию и другое.
- На различных направлениях украинско-российского конфликта произошли многочисленные атаки и противостояния, где украинские силы обороны успешно сдерживают наступление противника.
- Военные действия продолжаются на различных направлениях, при этом украинские защитники стойко держат оборону и препятствуют продвижению вражеских войск.
Актуальная ситуация на фронте 21 ноября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 21.11.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, бои продолжаются.
На Купянском направлении российские оккупанты 12 раз атаковали Силы обороны в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.
На Лиманском направлении за день захватническая армия также совершила двенадцать атак на позиции украинцев вблизи Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу. Десять боев завершились, еще два — продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
На Северском направлении авиация противника нанесла удар КАБам по Кузьминовке.
На Краматорском направлении с начала суток враг дважды атаковал вблизи Временного Яра и Ступочек, в настоящее время идет бой.
На Торецком направлении агрессор четырежды пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка. Враг активно применяет авиацию. Нанес удары КАБами по Торецку, Калиновому, Иванополью и Константиновке.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки, Млечного и Пустынки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 22 атаки противника, восемь боестолкновений — еще продолжаются.
На Кураховском направлении вражеская армия совершила 21 атаку вблизи Берестков, Солнцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Екатериновки и Антоновки. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Продолжаются бои. Враг сбросил семь авиабомб на Андреевку.
На Времивском направлении произошло семь вражеских атак в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки. Три боя еще продолжаются. Под ударами вражеских бомб оказались Улакли и Большая Новоселка.
На Ореховском направлении оккупационные войска однажды штурмовали позиции Сил обороны вблизи Пятихаток.
На Приднепровском направлении идет вражеская атака.
Продолжается операция в Курской области. С начала суток российские самолеты нанесли 15 ударов по 22 КАБам по собственной территории.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1510 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 398 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 19 143 (+24) ед,
артиллерийских систем — 20 731 (+50) ед,
РСЗО — 1 253 (+1) ед,
средств ПВО — 1 003 (+2) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 19 259 (+57) ед,
крылатых ракет — 2 756 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 29 745 (+97) ед,
специальной техники — 3 674 (+0) ед.
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